W toalecie jednego z pubów w Barrow-in-Furness znaleziono poufne dokumenty. Dotyczyły planów nowego brytyjskiego okrętu podwodnego wartego 1,3 miliarda funtów - ujawnił w sobotę dziennik "The Sun". Marynarka wojenna - choć zapewnia, że nie było tam żadnych ściśle tajnych informacji - wszczęła dochodzenie.

Zdjęcie