W skrócie Dyrektor FBI Kash Patel skorzystał z rządowego samolotu, by polecieć z USA do Mediolanu i obejrzeć mecz hokeja.

Rzecznik FBI poinformował, że Patel odbywał podróż służbową obejmującą spotkania z włoskimi funkcjonariuszami i udział w zabezpieczaniu igrzysk.

Patel był wcześniej krytykowany za wykorzystanie rządowej floty, chociaż sam w przeszłości apelował o ograniczenie takich lotów swojego poprzednika.

Według ustaleń stacji CBS dyrektor FBI Kash Patel wyruszył w czwartek z bazy wojskowej Andrews w Maryland do Mediolanu. Źródła telewizji podają, że Patel chciał zasiąść na widowni podczas olimpijskich rozgrywek reprezentacji USA w hokeja. Szef FBI publikował także w mediach społecznościowych serię wpisów zachęcających do kibicowania hokeistom.

Patel nie po raz pierwszy jest krytykowany za nadużywanie rządowej floty. W grudniu Komisja Sądownictwa Izby Reprezentantów wszczęła postępowanie w sprawie jego podróży na wydarzenie sportowe, które otwierał występ artystyczny jego partnerki.

Według rzecznika dyrektora FBI Bena Williamsona Patel nie podróżował w celach prywatnych, lecz wypełniał we Włoszech obowiązki służbowe.

"Dyrektor Patel jest w podróży zaplanowanej od miesięcy. Obejmuje ona: spotkania partnerskie z włoskimi funkcjonariuszami organów ścigania i bezpieczeństwa" - wyjaśniał w mediach społecznościowych, Williamson, podkreślając, że FBI brało udział w zabezpieczaniu zimowych igrzysk.

Po kilku minutach rzecznik uzupełnił wpis o wypowiedź samego Patela.

"Kash właśnie do mnie zadzwonił i powiedział, żebym dodał: Tak, kibicuję najlepszej drużynie na świecie z najlepszego kraju na świecie. Do przodu USA!" - dodał rzecznik.

Wobec Patela toczy się postępowanie. Postulował uziemienie floty swojego poprzednika

Oprócz lotu na wydarzenie z udziałem swojej dziewczyny Patel był wcześniej krytykowany m.in. za podróże na koszt podatnika do miejsc, gdzie rozgrywały się mecze amerykańskiej ligi hokejowej NHL.

- Amerykanie oczekują dyrektora FBI, który skupi się na bezpieczeństwie kraju, a nie kogoś, kto będzie się ogrzewał w blasku reflektorów - skomentował lider demokratycznej mniejszości w Senacie Dick Durbin.

Przed objęciem urzędu Kash Patel wielokrotnie krytykował swojego poprzednika Chrisa Wraya za nadużywanie rządowej floty.

- Należy uziemić prywatną flotę Chrisa Wraya, którą opłaca z pieniędzy podatników, by latać po całym kraju - wzywał Kash Patel w 2023 r. w rozmowie w swoim podcaście.

Źródło: CBS, AP

