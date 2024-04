Skandal w Niemczech. Zieloni mieli ukryć ekspertyzy ws. elektrowni jądrowych

Niemcy: Energia jądrowa. Opozycja żąda wyjaśnień

Politycy opozycyjnej chadecji (CDU/CSU) zapowiedzieli, że chcą kontynuować debatę i wyjaśnianie sprawy. - Nadal istnieje uzasadnione przypuszczenie, że ministerstwo Habecka zrobiło coś przeciwnego do tego, co minister publicznie ogłosił. Zniekształcanie faktów zamiast otwartej analizy - powiedział Andreas Jung, przedstawiciel chadeków do spraw energii i ochrony klimatu.