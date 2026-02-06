W skrócie Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych nagranie z dwiema małpami o twarzach Baracka i Michelle Obamów.

Nagranie wzbudziło oburzenie wśród polityków i mediów, a gubernator Kalifornii wezwał Republikanów do potępienia Trumpa.

Rzeczniczka Białego Domu określiła reakcję opinii publicznej jako fałszywe oburzenie i tłumaczyła, że jest to internetowy mem inspirowany "Królem Lwem".

Trump zamieścił nagranie w mediach społecznościowych na Truth Social w czwartek wieczorem. Pod koniec, przez sekundę, na wygenerowanym przez sztuczną inteligencję nagraniu pojawiają się dwie małpy z twarzami Obamów. Nagranie poświęcone jest teorii spiskowej na temat wyborów w 2020 r.

Fragment z parą Obamów pochodzi z wideo, będącego karykaturą "Króla lwa". Pierwotnie zostało ono zamieszczone w mediach społecznościowych jesienią przez konto publikujące memy związane z protrumpowskim ruchem MAGA (Make America Great Again) - podał Axios. W nagraniu wykorzystano też twarze innych polityków Partii Demokratycznej, przedstawionych jako zwierzęta.

Według źródeł w Białym Domu wpis został "zamieszczony w wyniku błędu przez jednego z pracowników administracji, a następnie usunięty" - podała agencja Reutera.

Publikacja nagrania przez Trumpa wywołała oburzenie w mediach i wśród polityków.

"Modlę się, by to był fejk, bo to jest najbardziej rasistowska rzecz pochodząca z tego Białego Domu, jaką widziałem. Prezydent powinien to usunąć" - wezwał czarnoskóry senator republikanów Tim Scott.

Biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma napisało, że jest to "obrzydliwe zachowanie prezydenta". "Każdy republikanin musi to potępić. Natychmiast" - zaapelował Newsom.

Rzeczniczka Białego Domu o "fałszywym oburzeniu". Nagranie ma przedstawiać postaci z "Króla Lwa"

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oceniła, że jest to "fałszywe oburzenie".

"To jest z internetowego memowego nagrania, które przedstawia prezydenta Trumpa jako króla dżungli, a demokratów jako postaci z Króla Lwa. Proszę przestać z tym fałszywym oburzeniem i informujcie o czymś, co naprawdę jest ważne dla amerykańskiej opinii publicznej" - przekazała rzeczniczka w oświadczeniu dla CNN.

