Skandal w Białym Domu. "Obrzydliwe zachowanie prezydenta"

Maciej Olanicki

Oprac.: Maciej Olanicki

W USA wybuchł skandal po tym, jak Donald Trump opublikował w sieci film z dwiema małpami o twarzach Baracka i Michelle Obamów. "Obrzydliwe zachowanie prezydenta" - skomentował wideo gubernator Kalifornii. Według źródeł w Białym Domu wpis zamieścił nie Donald Trump, lecz jeden z pracowników administracji "w wyniku błędu". Z kolei rzeczniczka Białego Domu uważa, że oburzenie "jest fałszywe".

Cztery osoby w eleganckich strojach stojące obok siebie na szerokich, kamiennych schodach, ułożone w dwóch parach, z których każda składa się z kobiety i mężczyzny.
W USA wybuchł skadnal po tym, jak Donald Trump opublikował nagranie przedstawiające małpy z twarzami Baracka i Michele ObamówRob CarrAFP

W skrócie

  • Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych nagranie z dwiema małpami o twarzach Baracka i Michelle Obamów.
  • Nagranie wzbudziło oburzenie wśród polityków i mediów, a gubernator Kalifornii wezwał Republikanów do potępienia Trumpa.
  • Rzeczniczka Białego Domu określiła reakcję opinii publicznej jako fałszywe oburzenie i tłumaczyła, że jest to internetowy mem inspirowany "Królem Lwem".
Trump zamieścił nagranie w mediach społecznościowych na Truth Social w czwartek wieczorem. Pod koniec, przez sekundę, na wygenerowanym przez sztuczną inteligencję nagraniu pojawiają się dwie małpy z twarzami Obamów. Nagranie poświęcone jest teorii spiskowej na temat wyborów w 2020 r.

Fragment z parą Obamów pochodzi z wideo, będącego karykaturą "Króla lwa". Pierwotnie zostało ono zamieszczone w mediach społecznościowych jesienią przez konto publikujące memy związane z protrumpowskim ruchem MAGA (Make America Great Again) - podał Axios. W nagraniu wykorzystano też twarze innych polityków Partii Demokratycznej, przedstawionych jako zwierzęta.

    Według źródeł w Białym Domu wpis został "zamieszczony w wyniku błędu przez jednego z pracowników administracji, a następnie usunięty" - podała agencja Reutera.

    Skandal w USA. Trump opublikował nagranie, na nim przerobiony wizerunek Obamów

    Publikacja nagrania przez Trumpa wywołała oburzenie w mediach i wśród polityków.

    "Modlę się, by to był fejk, bo to jest najbardziej rasistowska rzecz pochodząca z tego Białego Domu, jaką widziałem. Prezydent powinien to usunąć" - wezwał czarnoskóry senator republikanów Tim Scott.

    Biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma napisało, że jest to "obrzydliwe zachowanie prezydenta". "Każdy republikanin musi to potępić. Natychmiast" - zaapelował Newsom.

    Rzeczniczka Białego Domu o "fałszywym oburzeniu". Nagranie ma przedstawiać postaci z "Króla Lwa"

    Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oceniła, że jest to "fałszywe oburzenie".

    "To jest z internetowego memowego nagrania, które przedstawia prezydenta Trumpa jako króla dżungli, a demokratów jako postaci z Króla Lwa. Proszę przestać z tym fałszywym oburzeniem i informujcie o czymś, co naprawdę jest ważne dla amerykańskiej opinii publicznej" - przekazała rzeczniczka w oświadczeniu dla CNN.

