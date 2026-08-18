Skandal u sąsiada Polski. Opozycja żąda dymisji, premier "pęka ze śmiechu"

Maria Literacka

Oprac.: Maria Literacka

W dwóch kamerach drogowych zamówionych przez słowackie MSW znaleziono podzespoły pochodzące z Rosji. Jak się okazuje, mogą one przekazywać zarejestrowane dane, a jedną z nich zamontowano w stolicy. Opozycja domaga się dymisji szefa resortu. Ministra broni jednak premier Robert Fico. Jak podkreślił, po doniesieniach "pęka ze śmiechu".

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Droga przy przejściu granicznym w Zwardoniu. Premier Słowacji Robert Fico.
Słowacja. W dwóch kamerach drogowych wykryto rosyjskie podzespoły. Na zdj. premier Robert FicoAA/ABACA / Abaca Press /Vladimir Smirnov / Zuma Press / ForumAgencja FORUM

W skrócie

  • W dwóch kamerach drogowych zamówionych przez słowackie MSW wykryto rosyjskie podzespoły, które umożliwiają przekazywanie danych.
  • Opozycja domaga się dymisji szefa resortu spraw wewnętrznych, natomiast premier Robert Fico broni ministra.
  • Minister spraw wewnętrznych nakazał usunięcie kamer i zakończył współpracę z dostawcą, twierdząc, że został wprowadzony w błąd.
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Znalezienie rosyjskich podzespołów w dwóch kamerach potwierdził słowacki Krajowy Urząd Bezpieczeństwa (NBU), a na podstawie jego ekspertyzy we wtorek postępowanie wdrożył Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Sankcje Urzędu Ochrony Danych Osobowych należą do najkosztowniejszych na Słowacji, podobnie jak w całej Unii Europejskiej. Do zakończenia postępowania Urząd nie informuje o postępach prac i nie jest jasne, czy badane jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które zamówiło kamery, czy firma realizująca zamówienie.

Słowacja. Rosyjskie podzespoły w kamerach drogowych zamówionych przez MSW

Resort spraw wewnętrznych zamówił dwie nowe kamery do monitorowania ruchu na drogach i jedną z nich w marcu zainstalował w Bratysławie. Zakup finansowany był z unijnego Planu Odnowy. Urządzenia potrafią monitorować kilka pasów ruchu jednocześnie i rejestrować szczegółowe zdjęcia samochodów oraz ich pasażerów.

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W sierpniu najsilniejsza partia opozycyjna Postępowa Słowacja (PS) zwróciła uwagę, że system bardzo przypomina radary drogowe rosyjskiej firmy z Petersburga.

Media ustaliły, że wbrew deklaracjom resortu spraw wewnętrznych dostawcą była cypryjska firma - bez biznesowej historii i bez prawdziwego adresu, a NBU rzeczywiście znalazł w kamerach rosyjskie komponenty oraz luki w zabezpieczeniach.

W kamerach są mechanizmy pozwalające na wyciek informacji. Ponadto są one słabo zabezpieczone, choć nie udowodniono, że ktoś faktycznie z tego skorzystał.

Robert Fico komentuje skandal z kamerami. "Pękam ze śmiechu"

Opozycja domaga się dymisji szefa resortu spraw wewnętrznych Matusza Szutaja Esztoka, którego broni premier Robert Fico. W poniedziałek na konferencji prasowej lekceważył żądania opozycji i wynik ekspertyzy NBU.

- Pękam ze śmiechu, gdy ktoś mi tu wmawia, że dwie kamery drogowe mogą zagrozić bezpieczeństwu Republiki Słowackiej. Nie ma żadnego znaczenia, jakie podzespoły by tam były - chińskie, rosyjskie, niemieckie, francuskie, amerykańskie. Jak, na litość boską, ma to zagrażać bezpieczeństwu Republiki Słowackiej? - pytał premier. Jego zdaniem bardziej szczegółowe informacje są dziś w stanie uzyskać na przykład satelity szpiegowskie.

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Sam minister Szutaj Esztok nakazał usunąć obie testowane kamery i zakończył współpracę z ich dostawcą. Twierdzi, że firma wprowadziła ministerstwo w błąd przy dostawie sprzętu.

Rezygnacji ze strony szefa resortu spraw wewnętrznych domaga się już nie tylko opozycja. Minister turystyki i sportu Rudolf Huliak we wtorek w sieci społecznościowej nazwał całą sprawę "oszustwem" i uznał, że dojrzała ona do dymisji ministra.

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