W skrócie Syn Donalda Trumpa miał uczestniczyć w weselnej zabawie opłaconej przez Rosjanina, ale śledztwa w tej sprawie nie będzie - wynika z oświadczenia prokuratora generalnego USA.

Jak ustaliły media, Donald Trump Jr. i jego żona korzystali z wyspy na Bahamach, za którą zapłacił Umar Kremlow, powiązany z Władimirem Putinem.

Rodzina Trumpów zaprzecza bliższym kontaktom z Kremlowem, a eksperci ds. bezpieczeństwa wyrażają obawy dotyczące możliwych wpływów na Biały Dom.

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Donald Trump Jr., syn prezydenta USA, poślubił w maju Bettinę Anderson. Jak tłumaczyła jego żona, uroczystość była kameralna i uczestniczyli w niej rodzina oraz przyjaciele. Inaczej jednak miała wyglądać późniejsza zabawa weselna, na której - według relacji portalu ProPublica - pojawili się Rosjanie.

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W weekend po ślubie świeżo upieczone małżeństwo udało się na wynajętą wyspę na Bahamach, ale za to nie zapłaciło. Koszt pokrył Umar Kremlow, szef Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu (IBA) i sojusznik przywódcy Rosji Władimira Putina - podał portal ProPublica.

- Prezydent nie wie, kim jest ta osoba. Myślę, że inni członkowie rodziny też nie wiedzą, kim jest ta osoba... Kiedy pytasz, czy prowadzę śledztwo, to co niby miałbym sprawdzać? - mówił we wtorek prokurator generalny USA Todd Blanche, pytany o doniesienia.

Według wyliczeń dziennikarzy Kremlow zasponsorował wynajęcie wyspy i pokaz fajerwerków - za pierwsze trzeba zapłacić około 100 tysięcy dolarów, a za drugie 70 tysięcy. Niewykluczone, że prezent opiewał jednak na wyższą kwotę i składał się z dodatkowych elementów.

Prokurator przekazał, że według relacji samego Trumpa Juniora rosyjski oligarcha "jest bardzo bliskim przyjacielem" pary, dlatego ta postanowiła przyjąć prezent z okazji swojego ślubu. - Ja też nie znam tej osoby, więc nie mam żadnych informacji na jej temat - podsumował.

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"Nie mam pojęcia, kim jest Umar, nigdy o nim nie słyszałem, a on nie zapłacił za ślub Dona i Bettiny, który odbył się w zupełnie innym miejscu i w innym dniu niż ślub" - wyjaśnił prezydent Trump w oświadczeniu przekazanym mediom przez Biały Dom.

Zdaniem Trumpa wkład Rosjanina w "afterparty" jego syna był "niewielką sprawą". Amerykański przywódca podkreślił również, że nie wziął udziału w ślubnych uroczystościach.

Jakiemukolwiek udziałowi w weekendowej zabawie weselnej zaprzecza też Melania Trump. Biuro pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, w odpowiedzi na pytania ABC News, oświadczyło: "Pani Trump nie ma i nigdy nie miała relacji z panem Kremlowem. Pani Trump nie odegrała żadnej roli w organizacji wesela i nie była świadoma żadnego aspektu planowania finansowego".

Młodszy syn prezydenta Eric Trump także utrzymuje, że nie zna rosyjskiego oligarchy.

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"To niefortunne, że coś tak osobistego i szczęśliwego może zostać przedstawione jako coś politycznego lub złowrogiego tylko dlatego, kim ktoś jest lub skąd pochodzi" - napisała w reakcji na medialne doniesienia żona Donalda Jr., Bettina, na Instagramie.

Kobieta przyznała, że Kremlow zorganizował imprezę dwa dni po jej ślubie, za którą częściowo zapłacił. "To był niezwykle hojny prezent ślubny od przyjaciela, za co byliśmy i nadal jesteśmy ogromnie wdzięczni" - wyjaśniła.

Eksperci ds. bezpieczeństwa patrzą na to sceptycznie, obawiając się potencjalnej inwigilacji w Białym Domu. - Jeśli będę płacił za twoje wesele, to w pewnym momencie będziesz mi coś winien - zobrazował Frank Montoya Jr., emerytowany urzędnik FBI.

Źródła: ProPublica, ABC News



