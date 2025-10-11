W skrócie Nazwisko laureatki Pokojowej Nagrody Nobla mogło wyciec przed oficjalnym ogłoszeniem, co wzbudziło podejrzenia o szpiegostwo.

Przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego zapowiedział przeprowadzenie dochodzenia w sprawie.

Maria Corina Machado została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla za walkę o prawa demokratyczne i sprzeciw wobec dyktatorskich rządów w Wenezueli.

Norweski Komitet Noblowski ogłosił w piątek, że laureatką tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla została liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado.

Choć wcześniej firma bukmacherska Polymarket szacowała jej szanse na 3,75 proc., to w nocy z czwartku na piątek wzrosły one aż do 73 proc.

- Bardzo prawdopodobne, że chodzi o szpiegostwo - stwierdził w sobotę w rozmowie z norweską telewizją TV2 Kristian Berg Harpviken, przewodniczący Norweskiego Instytutu Noblowskiego, który odpowiada za obsługę administracyjną gremium, komentując potencjalny wyciek nazwiska laureatki.

Pokojowa Nagroda Nobla. Wyciekło nazwisko laureatki?

Nadal nie ma pewności, czy rzeczywiście doszło do wycieku nazwiska laureatki przed jej ogłoszeniem. W taki scenariusz nie wierzy przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego Jorgen Watne Frydnes.

- Nie wydaje mi się, by kiedykolwiek w historii nagrody doszło do jakiegokolwiek wycieku. Nie wyobrażam sobie, by miało to miejsce teraz. Szpiegostwo sugeruje, że ktoś z wewnątrz celowo wypuścił informację. To nie jest prawdopodobne - mówił w piątek, cytowany przez agencję prasową NTB. Mimo to zaznaczył, że instytut przeprowadzi dochodzenie w tej sprawie i jeśli uzna, że zaszła taka potrzeba, to "zaostrzy procedury bezpieczeństwa".

- Niczego nie można powiedzieć z pewnością, ponieważ nie jest tajemnicą, że Instytut Noblowski jest celem działalności szpiegowskiej. To oczywiste, że instytucja cieszy się zainteresowaniem wielu podmiotów, którzy chcą zdobyć informacje: zarówno państw, jak i organizacji. Motywy mogą być polityczne i ekonomiczne. To trwa od wielu dekad - zaznaczył jednocześnie Frydnes.

Pokojowa Nagroda Nobla dla Marii Coriny Machado

Norweski Komitet Noblowski ogłosił w piątek, że laureatką tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla została Maria Corina Machado za jej "niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

Machado jest liderką opozycji demokratycznej w Wenezueli, która sprzeciwia się dyktatorskim rządom dyktatora Nicolasa Maduro, za co spotyka się z licznymi represjami. W 2024 roku reżim Maduro uniemożliwił jej start w wyborach prezydenckich, które zostały powszechnie uznane za sfałszowane.

