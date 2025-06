Skandal wybuchł po tym, gdy parlamentarzysta opisał całe zajście w swoich mediach społecznościowych. Poskarżył się też biskupowi. Zdradził, że wcześniej ksiądz namawiał go by zagłosował przeciw ustawie ułatwiającej eutanazję .

Coghlan określił działania księdza jako "całkowicie niewłaściwe" i stwierdził, że "podważają one legalność instytucji religijnych" .

Polityk napisał w mediach społecznościowych, że incydent ten wzbudził "poważne zainteresowanie opinii publicznej " presją wywieraną na religijnych posłów do parlamentu (MP) podczas głosowania, nazywając to "całkowitym brakiem szacunku dla mojej rodziny, moich wyborców, w tym kongregacji, i procesu demokratycznego".

Katolicka diecezja Arundel i Brighton odniosła się do sprawy i przypomniała mediom o stanowisku Kościoła, jednocześnie uznając złożoność głosowania.

Brytyjska Izba Gmin przyjęła 20 czerwca projekt ustawy o wspomaganym umieraniu , która umożliwi śmiertelnie chorym dorosłym w Anglii i Walii wybór zakończenia swojego życia - podała agencja AP. Za ustawą za głosowało 314 posłów, przeciwko było 291. Projekt ustawy trafi teraz do Izby Lordów.

Projekt Ustawy o Śmiertelnie Chorych Dorosłych przewiduje dopuszczenie pomocy w zakończeniu życia (eutanazji) osobom co najmniej 18-letnim z Anglii i Walii, będącym pod opieką lekarza co najmniej od 12 miesięcy oraz mającym zdolność umysłową, aby bez przymusu czy presji dokonać takiego wyboru i wyrazić go w sposób jasny, świadomy i rozstrzygający.