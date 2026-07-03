W skrócie Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli ogłosiła, że w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi zginęło co najmniej 2595 osób.

Rodríguez poinformowała o 12 400 osobach rannych, nie podając oficjalnej liczby zaginionych, przy czym ONZ szacuje ją na 50 000.

Trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 zniszczyło wiele budynków. Spod gruzów nadal wydobywani są kolejni żywi ludzie.

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Delcy Rodriguez, cytowana przez agencję AFP, zapewniła na czwartkowej konferencji prasowej, że wszyscy zmarli zostaną prawidłowo zidentyfikowani oraz pochowani. - Od początku mówiłam: nikt nie spocznie w zbiorowej mogile - oświadczyła.

Jak kontynuowała pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, w przypadku ofiar podwójnego trzęsienia ziemi "pierwszym krokiem będzie identyfikacja odcisków palców". - W przypadkach, gdy nie będzie to możliwe, przeprowadzimy identyfikację na podstawie uzębienia - powiedziała.

Tragiczne wieści z Wenezueli. Kolejne ofiary trzęsienia ziemi

Rodriguez przekazała także nowe, tragiczne wieści na temat liczby ofiar. W wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 2595 osób. Rannych zostało z kolei 12,4 tys. osób.

To spora zmiana w porównaniu z poprzednimi danymi. Jeszcze w środę przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguez mówił o 2 295 ofiarach. Do Wenezueli dotarli ratownicy z wielu różnych krajów świata. Trwa przekopywanie gruzów. Niewykluczone, że tragiczny bilans dalej będzie rósł.

Co jakiś czas w mediach pojawiają się również informacje o kolejnych ocalałych. W czwartek Kostarykański Czerwony Krzyż i władze w Caracas ogłosiły, że po ponad tygodniu ratownikom udało się wydostać na powierzchnię żywego 44-latka. Po upływie 70 godzin od wystąpienia kataklizmu uratowany został także 11-letni chłopiec.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli. "Skala, której sobie nie wyobrażaliśmy"

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Delcy Rodriguez odrzuciła oskarżenia o spóźnioną reakcję władz na podwójne trzęsienie ziemi. Jak dodała, tego typu narracje tworzone są "w laboratoriach propagandy".

- Upolitycznianie tragedii humanitarnej, takiej jak ta, gdy rząd Wenezueli i jej władze nie szczędziły wysiłków, jest haniebne - powiedziała, wyjaśniając, że na miejsce kataklizmu wysłane zostały tysiące funkcjonariuszy. - Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, i będziemy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, a nawet więcej - mówiła Rodriguez.

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli dodała również, że "to była tragedia naturalna na skalę, której nigdy sobie nie wyobrażaliśmy, mimo że wiedzieliśmy, że w naszym kraju może dojść do wstrząsu sejsmicznego". - Nie czekaliśmy ani jednego, ani dwóch, ani trzech dni. Reagowaliśmy natychmiast - powiedziała.

Kataklizm w Wenezueli. Kraj walczy ze skutkami trzęsienia ziemi

W nocy z 24 na 25 czerwca w Wenezueli doszło do trzęsienia ziemi. Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS, chodzi o dwa potężne wstrząsy o magnitudzie wynoszącej odpowiednio 7,2 oraz 7,5.

Rodriguez, cytowana przez agencję AFP, podała bezpośrednio po katastrofie, że odnotowano około 30 wstrząsów wtórnych. Tego typu wstrząs cechuje się mniejszą amplitudą niż ten pierwotny.

Kataklizm spowodował rozległe zniszczenia. Zawaliły się liczne budynki, a wiele osób utknęło pod gruzami. Organizacja Narodów Zjednoczonych oszacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tys. - podała agencja AFP.

Źródła: Reuters, AFP





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