Do sytuacji doszło w jednym z amerykańskich przedsiębiorstw, zajmujących się instalacją, testowaniem i monitorowaniem produktów spersonalizowanych. Firma w ciągu ostatnich trzech tygodni wykonywała zlecenie dla klienta z innego stanu, co wymagało rotacyjnego pobytu zespołu poza domem.

Całą sprawę opisał portal yahoo.com.

Jeden z pracowników, który zdecydował się opisać całą sytuację w mediach społecznościowych, postanowił jednak zaoferować swoim współpracownikom, że to on - z uwagi na fakt, że jest singlem bez rodziny - weźmie na siebie cały projekt na miejscu, by jego koledzy i koleżanki z pracy nie musieli opuszczać swoich rodzin na kilka dni. To sprawiło, że autor postu pracował nieustannie przez trzy tygodnie.

USA: Urlop singla i konflikt w firmie. "Odmówił wolnego rodzinom z dziećmi"

Jego poświęcenie zostało dostrzeżone przez kierownictwo, dlatego ochotnik otrzymał tydzień płatnego urlopu na czas świąt. W związku z tą decyzją, teraz to jego współpracownicy będą musieli być "pod telefonem" w okresie świątecznym, by ewentualnie polecieć do klienta w innym stanie. I to zrodziło konflikt w firmie.

"Kiedy dowiedzieli się, że mam tydzień wolnego, od razu zaczęli próbować nakłonić mnie do zmiany terminu urlopu" - napisał pracownik, który dobrowolnie przepracował trzy tygodnie bez przerwy. "Niektórzy próbowali przekupić mnie jedzeniem, inni różnymi przedmiotami, z kolei jedna z koleżanek po prostu błagała mnie, przekonując, że to ostatnie Boże Narodzenie jej babci" - dodał w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

"Czuję się z tym bardzo źle, ale odmówiłem wszystkim" - wyjaśnił autor. "Nie mam, co robić w święta, ani z kim je spędzać, ale pracowałem trzy tygodnie z rzędu i jestem wyczerpany" - stwierdził.





"To w żadnym wypadku nie twój problem"

Na pomoc zakłopotanemu użytkownikowi przyszli inni internauci. "Jeśli któryś z twoich współpracowników będzie mieć nagłą sytuację rodzinną to musi indywidualnie porozmawiać z szefem i samemu ustalić, co potrzeba" - stwierdził komentujący wpis ochotnika.

"Wykonałeś swoją pracę, otrzymałeś nagrodę. Bycie singlem nie oznacza, że zasługujesz na mniej" - dodał inny. "To w żadnym wypadku nie jest twój problem" - uspokajał go inny użytkownik.