"Ostatni atak sił powietrznych na cywilów w stanie Arakan kolejny raz pokazuje, jak niebezpieczna stała się wojna dla zwykłych ludzi. Około południa w poniedziałek siły powietrzne junty Mjanmy zaatakowały targ nieopodal miejscowości Kyauktaw, teren gęsto zaludniony przez cywili" - poinformowali rebelianci z Armi Arakanu na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

Dziesiątki zabitych i rannych. Atak z powietrza

Według rebeliantów w uderzeniu zginęły co najmniej 33 osoby, w tym kobiety i dzieci, a 36 zostało rannych. "Liczba zabitych może się zwiększyć" - napisano w komunikacie.

Ostrzelany bazar był bardzo popularny wśród miejscowej ludności i zazwyczaj mocno zatłoczony. Tak samo było w momencie ataku.

Targ znajduje się na brzegu rzeki będącej jednocześnie granicą Mjanmy i Indii i jest ważnym punktem zaopatrzeniowym dla praktycznie odciętej od świata reszty kraju.

Skutki ataku junty wojskowej na bazar w Kyauktaw na pograniczu z Indiami AFP AFP

Armia Arakanu kontroluje niemal cały stan, jednak wojskowi dysponują flotą odrzutowców bojowych dostarczanych przez Rosję i Chiny. Dzięki temu armia jest w stanie dokonywać uderzeń z powietrza.

Siły rządowo często oskarżane są o zbrodnie wojenne, w tym o celowe uderzenia w obiekty cywilne, takie jak szkoły, klasztory czy miejsca zgromadzeń cywilów.

Według sił walczących z rządzącą Mjanmą juntą poniedziałkowy atak "nie może być postrzegany jako pojedynczy incydent", ponieważ według nich uderzenia na cywilów powtarzają się od wybuchu walk w Arakan w listopadzie 2023 roku. Do podobnych ataków z powietrza dochodziło w Mjanmie wielokrotnie.

Rządzący krajem reżim nie komentuje najnowszych doniesień.

Wojna po przewrocie. Ponad 100 tys. zabitych

Wojna domowa w Mjanmie toczy się z różnym natężeniem od przewrotu w 2021 roku. Wojskowa junta odsunęła wówczas od władzy premier Aung San Suu Kyi, którą wojskowi skazali na 33 lata więzienia, który to wyrok potem zmniejszono do 27 lat. W 2026 roku wyrok ponownie zmniejszono, obecnie Suu Kyi odsiaduje go w swoim domu.

Z powodu walk około pół miliona osób musiało opuścić swoje domy - wynika z danych ONZ.

Ocenia się, że od 2021 roku w wojnie domowej zginęło ponad 100 tysięcy osób - na tyle liczbę ofiar konfliktu szacuje amerykańska organizacja ACLED, zajmująca się monitorowaniem konfliktów zbrojnych.

Na uspokojenie sytuacji w Mjanmie obecnie się nie zanosi. Aung Min, doradca reżimu do spraw procesu pokojowego, w najnowszym wystąpieniu potępił rebeliantów za to, że odrzucili przygotowaną przez juntę propozycję zawieszenia ognia.

Źródło: Irrawaddy, Global Arakan Network, AFP

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