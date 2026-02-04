Silnik samolotu stanął w ogniu. Incydent w trakcie lotu do Turcji

W skrócie Silnik samolotu Turkish Airlines lecącego z Katmandu do Stambułu zapalił się cztery minuty po starcie.

Pilot kontynuował lot na jednym silniku i utrzymywał maszynę nad rejonem Dharke, oceniając sytuację.

Samolot awaryjnie wylądował w Kalkucie, na pokładzie znajdowało się 236 osób.

Do incydentu doszło w środę po południu. Samolot wykonujący połączenie THT 727 wystartował z lotniska Tribhuyan w Katmandu o 13:29 czasu lokalnego i kierował się w stronę Stambułu.

Zagrożenie w trakcie lotu do Turcji. Silnik stanął w ogniu

Zaledwie cztery minuty po starcie pilot zgłosił awarię jednego z silników. Z informacji przekazanych przez dyrektora generalnego portu wylotowego wynika, że doszło do pożaru.

- Pilot poinformował wieżę w Katmandu i kontynuował lot na jednym silniku, utrzymując samolot przez pewien czas nad rejonem Dharke w dystrykcie Dhading, aby ocenić sytuację - tłumaczył zastępca rzecznika Nepalskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAAN), Gyanendra Bhul.

Dyrektor portu w Katmandu Teknath Sitaula sprecyzował, że chodziło o zapłon prawego silnika. Po przeprowadzonej przez załogę kontroli maszyny stwierdzono, że kontynuowanie długodystansowego lotu nie jest bezpieczne.

Awaryjne lądowanie w Kalkucie. Pilot nie ryzykował

Pilot otrzymał zgodę na powrót na lotnisko wylotowe lub wylądowanie w porcie w nepalskim Siddharthanagarze. Ostatecznie zdecydowano się na skierowanie samolotu do Kalkuty.

Samolot Turkish Airlines wylądował w indyjskim mieście o godz. 15:03. Obecnie trwa inspekcja maszyny.

Na pokładzie samolotu w trakcie awarii przebywało 236 osób, w tym 11 członków załogi.

Źródło: Asianet News, The Kathmandu Post

