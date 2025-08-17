Silne trzęsienie ziemi w wakacyjnym raju. Dziesiątki rannych, apel służb
29 osób zostało rannych, z czego dwie są w stanie krytycznym po silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Indonezję. Wstrząsy o magnitudzie 6 odczuwalne były w nocy z soboty na niedzielę. Służby wystosowały apel do mieszkańców, aby unikali budynków z pęknięciami i przygotowali torby z najpotrzebniejszymi rzeczami.
Jak podała agencja Reutera, powołując się na indonezyjską agencję ds. zarządzania katastrofami BNPB, w nocy z soboty na niedzielę środkową część wyspy Sulawesi nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6.
Najbardziej ucierpiał powiat Poso. Rannych zostało 29 osób, w tym dwie bardzo ciężko, a ich stan określany jest jako krytyczny. Poszkodowani trafili do okolicznych szpitali.
Trzęsienie ziemi w Indonezji. Epicentrum na głębokości 10 kilometrów
Indonezyjskie media informują, że w wyniku trzęsienia uszkodzeniu uległ kościół Elim w miejscowości Masani. Wstrząsy były odczuwalne od kilku do kilkunastu sekund. Trzęsienie odczuli mieszkańcy Masani, Tokorondo, Towu, Pinedapa, Tangkura i Lape.
Epicentrum trzęsienia - według przekazanych informacji - znajdowało się na głębokości 10 kilometrów. Media informują także, że na dotkniętych obszarach potrzebne są przede wszystkim namioty oraz leki.
Szef agencji BNPB zarządził zacieśnienie współpracy z lokalnymi władzami oraz polecił służbom zapewnić odpowiednie wsparcie w ramach zarządzania kryzysowego.
Do mieszkańców wystosowano apel, aby unikali budynków, na których widoczne są pęknięcia oraz, by upewnili się, że drogi ewakuacyjne są drożne, przygotowali torby z najpotrzebniejszymi rzeczami i wyłączyli w swoich domach prąd i gaz.