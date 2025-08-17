Jak podała agencja Reutera, powołując się na indonezyjską agencję ds. zarządzania katastrofami BNPB, w nocy z soboty na niedzielę środkową część wyspy Sulawesi nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6.

Najbardziej ucierpiał powiat Poso. Rannych zostało 29 osób, w tym dwie bardzo ciężko, a ich stan określany jest jako krytyczny. Poszkodowani trafili do okolicznych szpitali.

Trzęsienie ziemi w Indonezji. Epicentrum na głębokości 10 kilometrów

Indonezyjskie media informują, że w wyniku trzęsienia uszkodzeniu uległ kościół Elim w miejscowości Masani. Wstrząsy były odczuwalne od kilku do kilkunastu sekund. Trzęsienie odczuli mieszkańcy Masani, Tokorondo, Towu, Pinedapa, Tangkura i Lape.

Epicentrum trzęsienia - według przekazanych informacji - znajdowało się na głębokości 10 kilometrów. Media informują także, że na dotkniętych obszarach potrzebne są przede wszystkim namioty oraz leki.

Szef agencji BNPB zarządził zacieśnienie współpracy z lokalnymi władzami oraz polecił służbom zapewnić odpowiednie wsparcie w ramach zarządzania kryzysowego.

Do mieszkańców wystosowano apel, aby unikali budynków, na których widoczne są pęknięcia oraz, by upewnili się, że drogi ewakuacyjne są drożne, przygotowali torby z najpotrzebniejszymi rzeczami i wyłączyli w swoich domach prąd i gaz.

Rozwiń

Magierowski w ''Gościu Wydarzeń'' o szczycie Trump-Putin w USA: Zwycięstwo Władimira Putina Polsat News Polsat News