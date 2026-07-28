Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Wydano ostrzeżenia przed tsunami

W skrócie W Japonii doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1, którego epicentrum znajdowało się w prefekturze Kumamoto na południu kraju.

Wydano ostrzeżenia przed tsunami. Według alertów fala może mieć wysokość metra.

Amerykańskie Centrum Ostrzegania przed Tsunami poinformowało, że Hawaje i Samoa Amerykańskie nie są zagrożone.

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Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 i ocenione na 7 w japońskiej siedmiostopniowej skali Shindo. Ostrzeżenia zostały wydane dla siedmiu prefektur: Kuamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita i Miyazaki.

Wstępnie epicentrum trzęsienia zlokalizowano w prefekturze Kumamoto, na największej wysuniętej na południe japońskiej wyspie Kiusiu.

Trzęsienie ziemi w Japonii. Dostrzeżono metrową falę tsunami

Japońskie agencje wydały ostrzeżenia przed możliwym tsunami. Wysokość fali może wynieść około metra. Według japońskiego publicznego nadawcy NHK fale o takiej wielkości zostały już dostrzeżone.

Amerykańskie Centrum Ostrzegania przed Tsunami podało, że Hawaje i Samoa Amerykańskie nie są zagrożone falą.

Japońska agencja nadzorująca energetykę jądrową podała, że w związku z trzęsieniami nie zaobserwowano nieprawidłowości w pracy siłowni - podała AFP. Kierownictwo elektrowni atomowej Kiusiu podało, że trzy działające na wyspie reaktory działają bez przeszkód.

Wzrosła aktywność sejsmiczna. Mieszkańcy otrzymali alerty

Po raz ostatni ziemia w Japonii zatrzęsła się z podobną siłą w 25 czerwca. Wówczas trzęsienie miało magnitudę 7,2, nikt nie ucierpiał. Wcześniej w kwietniu doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7, rannych zostało 10 mieszkańców Tokio.

Zwiększona aktywność sejsmiczna skłoniła władze do wydania ostrzeżenia przed trzęsienia ziemi, których magnituda może przekroczyć 8. Dla porównania - katastrofalne trzęsienie, które wywołało niszczycielską falę tsunami w 2011 miało magnitudę 9.0. Liczba zabitych i zaginionych wyniosła wówczas ok. 18,5 tys.

Źródło: AFP





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