Silne trzęsienie ziemi miało miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek u wybrzeży Eubei - drugiej co do wielkości wyspy Grecji.

Ateński Instytut Geodynamiczny poinformował, że trzęsienie ziemi miało magnitudę 5,2. Według ekspertów epicentrum zarejestrowano pięć kilometrów na północny zachód od miejscowości Styra, na głębokości 13,6 kilometra. Wstrząsy były odczuwalne także w Atenach.

Trzęsienie ziemi w Grecji. Ostrzegają przed ponownymi wstrząsami

Prezydent Greckiej Organizacji Planowania i Ochrony przed Trzęsieniami Ziemi, Efthimis Lekkas, podkreślił, że wyspa leży w miejscu, w którym nie powinno obawiać się silnych trzęsień. Jak dodał, obecnie trwa ocena wydarzeń w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i prognoz.

Wskazał także, że prawdopodobnie należy się spodziewać serii ponownych wstrząsów o magnitudzie od 4 do 4,5.

Jak dotąd nie ma informacji o poważnych uszkodzeniach ani ofiarach.

Grecja. Silne trzęsienie ziemi

Grecja jest jednym z najbardziej sejsmicznych krajów na świecie, gdzie rocznie notuje się około 25 tys. wstrząsów.

W maju silne wstrząsy o magnitudzie 6,1 nawiedziły Kretę i były odczuwalne aż w Egipcie. W styczniu i lutym wyspa Santorini na Morzu Egejskim, popularny grecki ośrodek turystyczny, doświadczyła wyjątkowej aktywności sejsmicznej. Tysiące wstrząsów zmusiły kilka tysięcy mieszkańców do ucieczki.

Jak podkreślają greckie media, trzęsienia ziemi, które występują w regionie, przypominają o znaczeniu gotowości na takie żywioły. Mimo że większość z nich nie powoduje poważnych szkód, warto być czujnym i przygotowanym na możliwe konsekwencje.

Gawkowski: Prezydent strzela wetami na oślep Polsat News Polsat News