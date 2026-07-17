W piątek w pobliżu wybrzeża południowego meksykańskiego stanu Chiapas doszło do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4. Lokalne władze przekazały, że dotychczas nie odnotowano żadnych strat.

Niebezpieczne fale tsunami powstałe u wybrzeży Meksyku i Gwatemali mogą wystąpić w odległości 300 kilometrów od epicentrum - alarmuje Amerykański System Ostrzegania przed Tsunsami.

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