Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Meksyku. Alarm przed możliwym tsunami
U wybrzeży meksykańskiego Puerto Madero wystąpiło silne trzęsienie ziemi. Odnotowano wstrząsy o magnitudzie 7.4 w skali Richtera. Lokalne władze ostrzegły, że tąpnięcie może wywołać fale tsunami.
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W piątek w pobliżu wybrzeża południowego meksykańskiego stanu Chiapas doszło do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4. Lokalne władze przekazały, że dotychczas nie odnotowano żadnych strat.
Niebezpieczne fale tsunami powstałe u wybrzeży Meksyku i Gwatemali mogą wystąpić w odległości 300 kilometrów od epicentrum - alarmuje Amerykański System Ostrzegania przed Tsunsami.
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