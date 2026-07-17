Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Meksyku. Alarm przed możliwym tsunami

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

U wybrzeży meksykańskiego Puerto Madero wystąpiło silne trzęsienie ziemi. Odnotowano wstrząsy o magnitudzie 7.4 w skali Richtera. Lokalne władze ostrzegły, że tąpnięcie może wywołać fale tsunami.

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Trzęsienie ziemi u wybrzeży MeksykuGoogle Maps, X/Predictivemoneymateriał zewnętrzny

W piątek w pobliżu wybrzeża południowego meksykańskiego stanu Chiapas doszło do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4. Lokalne władze przekazały, że dotychczas nie odnotowano żadnych strat.

Niebezpieczne fale tsunami powstałe u wybrzeży Meksyku i Gwatemali mogą wystąpić w odległości 300 kilometrów od epicentrum - alarmuje Amerykański System Ostrzegania przed Tsunsami.

Więcej informacji wkrótce...


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