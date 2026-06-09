W skrócie Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1 wystąpiło u północno-zachodnich wybrzeży Kuby; epicentrum znajdowało się w pobliżu miejscowości Mantua.

Wstrząsy były odczuwalne także na Florydzie i w meksykańskich kurortach na półwyspie Jukatan.

Według wstępnych informacji nie ma doniesień o ofiarach ani poważnych zniszczeniach.

Sejsmolog podkreśla, że tak silne trzęsienie jest nietypowe dla tej części Karaibów.

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Amerykańska agencja sejsmologiczna podała, że trzęsienie ziemi miało magnitudę 6,1, a jego ognisko znajdowało się na głębokości 26 km.

Epicentrum zlokalizowano 104 km na północny zachód od miejscowości Mantua na Kubie, około dwóch-czterech godzin jazdy samochodem od Hawany.

Kubańskie władze przekazały, że trzęsienie było odczuwalne "w całej zachodniej części kraju". Dziennikarze AFP przebywający w Hawanie relacjonowali, że ziemia drżała przez około 20 sekund.

W centrum stolicy wiele osób opuściło budynki i wyszło na ulice. Panował chaos, mieszkańcy sprawdzali w telefonach najnowsze informacje o wstrząsie. Jak dotąd władze nie podały żadnych informacji o rannych ani poważnych zniszczeniach.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Kuby. "Najpierw poczułam zawroty głowy"

- Najpierw poczułam zawroty głowy. Nie przyszło mi do głowy, że to trzęsienie ziemi, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłam - powiedziała AFP 47-letnia ekonomistka Carmel Delgado. - Kiedy jednak zorientowaliśmy się, co to może być, szybko wyszliśmy na zewnątrz - dodała.

Silny wstrząs odczuła również 44-letnia Yusmila Hernandez z Pinar del Rio na zachodzie Kuby. - Ludzie wybiegali na zewnątrz, wszyscy byli przerażeni. Nie umiem nawet tego opisać. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyliśmy - powiedziała Reutersowi.

O chwili, w której ziemia zaczęła drżeć, opowiedział AFP również 41-letni aktor Francis Ruiz. W momencie trzęsienia nagrywał słuchowisko radiowe w studiu na piątym piętrze budynku w historycznym centrum Hawany.

- Nagrywaliśmy w biurze, gdy nagle poruszył się stół i wszyscy spojrzeliśmy po sobie - relacjonował Ruiz. - Budynek zaczął się trząść i wtedy wybuchł chaos. Ludzie zbiegali po schodach - dodał.

Pracownicy schodzą po schodach po wstrząsie wywołanym trzęsieniem ziemi o magnitudzie 6,5 w Hawanie YAMIL LAGE AFP

Trzęsienie ziemi na Kubie. Sejsmolog: Nietypowe dla tego regionu

Sejsmolog USGS Paul Earle ocenił, że poniedziałkowe trzęsienie było nietypowe dla tej części Karaibów. Jak wyjaśnił, doszło do niego wewnątrz płyty tektonicznej, a nie na jej granicy. W takich miejscach wstrząsy występują zwykle rzadziej i są bardziej rozproszone.

Według Earle'a od 1880 roku w promieniu około 322 km od poniedziałkowego epicentrum nie odnotowano równie silnego trzęsienia. Wtedy w rejonie San Cristobal na Kubie wystąpił wstrząs o magnitudzie 6,0.

Trzęsienie wywołało na Kubie szczególny niepokój. Po latach kryzysu gospodarczego wiele budynków jest tam w złym stanie technicznym, a przerwy w dostawach prądu utrudniają komunikację.

Wstrząsy także na Florydzie i w Meksyku

Wstrząsy były odczuwalne także na Florydzie, co potwierdzili reporterzy AFP oraz USGS.

Trzęsienie odnotowano również w Meksyku, m.in. w popularnych kurortach na półwyspie Jukatan: Cancun, Playa del Carmen i Tulum. W centrum Cancun mieszkańcy i pracownicy, nieprzyzwyczajeni do silnych wstrząsów, opuszczali budynki.

Władze meksykańskich stanów Jukatan i Quintana Roo uruchomiły procedury kryzysowe. Gubernatorzy obu stanów przekazali w mediach społecznościowych, że na razie nie ma informacji o zniszczeniach.

Amerykańskie Centrum Ostrzegania przed Tsunami poinformowało, że trzęsienie nie stwarza znaczącego zagrożenia tsunami. Zastrzegło jednak, że w rejonach położonych najbliżej epicentrum istnieje bardzo niewielkie ryzyko pojawienia się fal.

Jak przekazała amerykańska służba meteorologiczna National Weather Service, po wstrząsie nie wydano ostrzeżenia przed tsunami ani komunikatu o konieczności monitorowania takiego zagrożenia.

Tego samego dnia w południowych Filipinach doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8. Według najnowszych danych filipińskich władz zginęło 41 osób (wcześniej informowano o co najmniej 15 ofiarach).

Źródła: AFP, Reuters





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