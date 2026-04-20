W skrócie Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 wystąpiło u wybrzeży północno-wschodniej Japonii, a jego hipocentrum znajdowało się na głębokości 10 kilometrów w pobliżu prefektury Iwate.

Władze oraz media wydały alarm tsunami oraz apele o natychmiastową ewakuację w prefekturach Iwate, Aomori i Hokkaido, gdzie prognozowane są fale do trzech metrów wysokości.

Premier Sanae Takaichi podczas briefingu w Tokio zaapelowała do mieszkańców zagrożonych terenów o natychmiastową ewakuację na wyżej położone i bezpieczniejsze obszary.

Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej wstrząs miał magnitudę 7,5. Hipocentrum znajdowało się na głębokości 10 kilometrów u wybrzeży prefektury Iwate. Drgania były odczuwalne także w Tokio, gdzie przez kilka minut kołysały się budynki.

Publiczny nadawca NHK przerwał program, emitując pilne komunikaty ewakuacyjne. Prezenterzy apelowali do mieszkańców terenów nadmorskich o natychmiastowe udanie się na wyżej położone obszary, z dala od rzek i wybrzeża.

Japonia. Potężne trzęsienie ziemi i tsunami. Władze ostrzegają mieszkańców wybrzeża

Na ekranach pojawiły się także komunikaty w języku angielskim skierowane do cudzoziemców przebywających w Japonii. "Tsunami! Ewakuacja!" - alarmowała stacja NHK, dodając ostrzeżenie: "Nie zawracajcie".

Zagrożenie dotyczy prefektur Iwate, Aomori oraz Hokkaido, gdzie spodziewane są fale mogące osiągnąć nawet trzy metry wysokości.

Tsunami zaczęło już docierać do wyspy. Najwyższą falę odnotowano w mieście Kuji w prefekturze Iwate, gdzie poziom wody wzrósł o 80 centymetrów. Z kolei w porcie Miyako w prefekturze Iwate zaobserwowano już tsunami o wysokości 40 centymetrów.

Japońska telewizja NHK poinformowała również o falach tsunami zarejestrowanych około 60 kilometrów od wybrzeży prefektur Iwate i Aomori. Według nadawcy oznacza to, że żywioł wkrótce dotrze na ląd. W transmisji na żywo z portu Kuji w prefekturze Iwate widać było statki kołyszące się pod wpływem pozornie niewielkich fal.

Tsunami u wybrzeży Japonii. Władze reagują na zagrożenie

Premier Japonii Sanae Takaichi, podczas briefingu prasowego w Tokio, zaapelowała do mieszkańców zagrożonych terenów o natychmiastową ewakuację na wyżej położone i bezpieczniejsze obszary.

Japońskie Morskie Siły Samoobrony poinformowały, że wysłały śmigłowiec SH-60K w celu zebrania informacji o ewentualnych zniszczeniach oraz wsparcia możliwych akcji ratunkowych.

Zakłócenia dotknęły również transport kolejowy. Wstrzymano kursowanie pociągów linii Tohoku Shinkansen na odcinku między stacjami Tokio i Shin-Aomori. Operator przekazał także, że zawieszono ruch na linii Akita Shinkansen.

Japonia jest położona w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia i należy do krajów najbardziej narażonych na trzęsienia ziemi. Rocznie wykrywa się ich tam do 1,5 tys., przy czym większość jest niewyczuwalna dla ludzi.

