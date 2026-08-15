W skrócie
- Pięć osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 we wschodniej Indonezji, gdy gruzy spadały na nich podczas snu, a liczne budynki zostały uszkodzone lub zniszczone.
- Według rzecznika krajowej agencji zarządzania kryzysowego potwierdzono jedną ofiarę śmiertelną i cztery osoby ranne, a fale tsunami o wysokości poniżej metra dosięgły kilku przybrzeżnych miejscowości.
- Epicentrum trzęsienia znajdowało się 68 kilometrów na północny zachód od miasta Ende, po czym odnotowano dziesiątki silnych wstrząsów wtórnych, zniszczono budynki, ewakuowano około dwóch tysięcy mieszkańców i wystąpiły przerwy w dostawie prądu.
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Wcześniej władze informowały o co najmniej pięciu ofiarach śmiertelnych.
- Według otrzymanych przez nas informacji, 20 osób zginęło, sześć zostało rannych, a dwie są przysypane - powiedział w rozmowie telefonicznej z AFP Fathur Rahman, oficer ds. operacji poszukiwawczo-ratunkowych w mieście Maumere.
Fale tsunami o wysokości poniżej metra uderzyły w kilka nadbrzeżnych miejscowości.
Mieszkańcy dotkniętych żywiołem terenów w panice opuszczali domy. - Trzęsienie było ogromne, wstrząs tak silny, odpoczywaliśmy z rodziną w domu. Było nas trzynastu w środku i wszyscy uciekliśmy, by się ratować - powiedziała Nona, mieszkanka wioski Talibura.
Indonezja. Silne trzęsienie ziemi, są ofiary
Według amerykańskiej służby geologicznej USGS epicentrum trzęsienia ziemi, do którego doszło w sobotę o godz. 5:58 czasu lokalnego (piątek 23:58 w Polsce - red.) na niewielkiej głębokości u wybrzeży wyspy Flores, znajdowało się 68 kilometrów na północny zachód od miasta Ende w prowincji Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie.
Później nastąpiły dziesiątki silnych wstrząsów wtórnych. Zniszczonych zostało wiele budynków. Z powodu bezpośredniego zagrożenia ewakuowano około dwóch tysięcy mieszkańców. Szpitale przeniosły pacjentów na zewnątrz. Odnotowano duże osuwiska ziemi i przerwy w dostawach prądu.
Indonezja. Kluczowe położenie i krwawe żniwa żywiołu
Indonezja leży w sejsmicznie aktywnym Pacyficznym Pierścieniu Ognia, gdzie zderzają się płyty tektoniczne. Na tym obszarze regularnie dochodzi do erupcji wulkanów oraz tragicznych trzęsień ziemi.
W 2018 r. w Palu, mieście liczącym około 400 tys. mieszkańców i stolicy prowincji Sulawesi Środkowe w środkowej Indonezji, zginęło 2,2 tys. osób w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5, po którym nastąpiło tsunami. W tym samym roku kilka wstrząsów zabiło około 550 osób na turystycznej wyspie Lombok i w regionie Sumbawa.
W 2004 r. Indonezja doświadczyła jednej z najgorszych katastrof sejsmicznych w historii - trzęsienia ziemi o magnitudzie 9,1. Spowodowało ono tsunami, którego fale miały 15 metrów wysokości, gdy uderzyły w Tajlandię, a ponad 12 metrów, gdy dotarły do Sri Lanki. Najbardziej ucierpiała Indonezja, gdzie życie straciło 170 tys. osób. W sąsiednich krajach żywioł pochłonął 50 tys. ofiar.