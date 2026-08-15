W skrócie Pięć osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 we wschodniej Indonezji, gdy gruzy spadały na nich podczas snu, a liczne budynki zostały uszkodzone lub zniszczone.

Według rzecznika krajowej agencji zarządzania kryzysowego potwierdzono jedną ofiarę śmiertelną i cztery osoby ranne, a fale tsunami o wysokości poniżej metra dosięgły kilku przybrzeżnych miejscowości.

Epicentrum trzęsienia znajdowało się 68 kilometrów na północny zachód od miasta Ende, po czym odnotowano dziesiątki silnych wstrząsów wtórnych, zniszczono budynki, ewakuowano około dwóch tysięcy mieszkańców i wystąpiły przerwy w dostawie prądu.

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Wcześniej władze informowały o co najmniej pięciu ofiarach śmiertelnych.

- Według otrzymanych przez nas informacji, 20 osób zginęło, sześć zostało rannych, a dwie są przysypane - powiedział w rozmowie telefonicznej z AFP Fathur Rahman, oficer ds. operacji poszukiwawczo-ratunkowych w mieście Maumere.

Fale tsunami o wysokości poniżej metra uderzyły w kilka nadbrzeżnych miejscowości.

Mieszkańcy dotkniętych żywiołem terenów w panice opuszczali domy. - Trzęsienie było ogromne, wstrząs tak silny, odpoczywaliśmy z rodziną w domu. Było nas trzynastu w środku i wszyscy uciekliśmy, by się ratować - powiedziała Nona, mieszkanka wioski Talibura.

Indonezja. Silne trzęsienie ziemi, są ofiary

Według amerykańskiej służby geologicznej USGS epicentrum trzęsienia ziemi, do którego doszło w sobotę o godz. 5:58 czasu lokalnego (piątek 23:58 w Polsce - red.) na niewielkiej głębokości u wybrzeży wyspy Flores, znajdowało się 68 kilometrów na północny zachód od miasta Ende w prowincji Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie.

Później nastąpiły dziesiątki silnych wstrząsów wtórnych. Zniszczonych zostało wiele budynków. Z powodu bezpośredniego zagrożenia ewakuowano około dwóch tysięcy mieszkańców. Szpitale przeniosły pacjentów na zewnątrz. Odnotowano duże osuwiska ziemi i przerwy w dostawach prądu.

Indonezja. Kluczowe położenie i krwawe żniwa żywiołu

Indonezja leży w sejsmicznie aktywnym Pacyficznym Pierścieniu Ognia, gdzie zderzają się płyty tektoniczne. Na tym obszarze regularnie dochodzi do erupcji wulkanów oraz tragicznych trzęsień ziemi.

W 2018 r. w Palu, mieście liczącym około 400 tys. mieszkańców i stolicy prowincji Sulawesi Środkowe w środkowej Indonezji, zginęło 2,2 tys. osób w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5, po którym nastąpiło tsunami. W tym samym roku kilka wstrząsów zabiło około 550 osób na turystycznej wyspie Lombok i w regionie Sumbawa.

W 2004 r. Indonezja doświadczyła jednej z najgorszych katastrof sejsmicznych w historii - trzęsienia ziemi o magnitudzie 9,1. Spowodowało ono tsunami, którego fale miały 15 metrów wysokości, gdy uderzyły w Tajlandię, a ponad 12 metrów, gdy dotarły do Sri Lanki. Najbardziej ucierpiała Indonezja, gdzie życie straciło 170 tys. osób. W sąsiednich krajach żywioł pochłonął 50 tys. ofiar.



