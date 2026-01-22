W skrócie Prezydent Karol Nawrocki ostrzega, że Rosja będzie nadal stanowić zagrożenie dla Europy, niezależnie od potencjalnego porozumienia pokojowego.

Polska doświadcza wojny hybrydowej z Rosją, udziela wsparcia Ukrainie oraz odgrywa kluczową rolę w działaniach logistycznych.

Nawrocki podkreśla konieczność wzmocnienia obronności Europy i akcentuje, że silne NATO nie jest możliwe bez udziału Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla CNBC podkreślił, że niezależnie od tego, czy zostanie podpisany pokój z Ukrainą, Rosja nadal będzie stanowić poważne zagrożenie dla Europy.

- Myślę, że nadal będzie atakować inne kraje - stwierdził, wskazując na konieczność przygotowań obronnych i zwiększenia solidarności w ramach NATO.

Karol Nawrocki: Polska jest w stanie wojny hybrydowej

Prezydent zwrócił uwagę, że Polska doświadcza skutków wojny na Ukrainie, będąc w ciągłej "wojnie hybrydowej" z Rosją.

- Widzimy to na Morzu Bałtyckim, w presji na nasze granice, atakach na infrastrukturę i naruszeniach przestrzeni powietrznej - mówił Nawrocki. Podkreślił, że Polska, jako państwo wschodniej flanki NATO, odgrywa istotną rolę w zabezpieczeniu regionu.

Prezydent przypomniał o zaangażowaniu Polski w pomoc dla Ukrainy od początku rosyjskiej agresji w 2022 roku.

- Ponad 90 proc. światowej pomocy dla Ukrainy przechodzi przez Jasionkę, a Polska gości milion Ukraińców - zaznaczył. Dodał, że kraj pełni rolę hubu energetycznego i logistycznego, uczestnicząc także w planach odbudowy Ukrainy z udziałem polskich firm.

Nawrocki o roli Polski w NATO. "Jesteśmy dawcami bezpieczeństwa"

W rozmowie z CNBC prezydent odniósł się do napięć wokół Grenlandii, podkreślając, że Polska nie wysłała swoich żołnierzy na wyspę.

- Sprawa powinna zostać rozwiązana dyplomatycznie, bez niepotrzebnej eskalacji - powiedział Nawrocki, wskazując na konieczność skupienia się na zagrożeniu rosyjskim i pokoju na Ukrainie.

Prezydent podkreślił, że obecnie silne NATO nie jest możliwe bez aktywnej roli Stanów Zjednoczonych, które finansują około 65 proc. budżetu Sojuszu.

- Polska, Finlandia i państwa bałtyckie są nie tylko biorcami, ale też dawcami bezpieczeństwa - mówił Nawrocki, zwracając uwagę na presję Donalda Trumpa, by Europa zwiększyła wydatki na obronność.

Obawy o niekorzystne porozumienie pokojowe

- Lepiej wydawać pieniądze na przygotowania do wojny i zapobieganie jej skutkom niż na odbudowę po konflikcie - ocenił polski prezydent.

Zaznaczył, że Europa długo koncentrowała się na kwestiach ideologicznych i klimatycznych, zamiast przygotowywać się na realne zagrożenia.

Według Nawrockiego, nawet jeśli prezydent Trump osiągnie porozumienie pokojowe między Rosją a Ukrainą, nie rozwiąże ono problemu zagrożenia dla Europy. - Rosja w każdej sytuacji będzie próbować przegrupować siły i kontynuować agresję - ostrzegł, wskazując na szczególne zagrożenie dla państw pierwszej linii, takich jak Polska i Finlandia.

