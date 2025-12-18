W skrócie Radosław Sikorski stanowczo odpowiedział Viktorowi Orbanowi, krytykując jego stanowisko wobec rosyjskich aktywów i pomocy Ukrainie.

Viktor Orban uznał wykorzystanie zamrożonych aktywów Rosji na wsparcie Ukrainy za "deklarację wojny" i ostrzegł przed konsekwencjami takiego działania.

Węgierski premier podkreślił także brak praworządności w Brukseli, po pominięciu Budapesztu w decyzji o zamrożeniu rosyjskich aktywów.

Słowa polskiego ministra spraw zagranicznych zostały opublikowany w odpowiedzi na wcześniejszy wpis węgierskiego premiera Viktora Orbana. "Konfiskata rosyjskich aktywów, żeby finansować Ukrainę? To deklaracja wojny" - napisał Węgier.

"Zabieranie pieniędzy jednej stronie i oddawanie jej drugiej wciągnie Unię Europejską w konflikt. To nie może się wydarzyć. Na szczęście nie jestem jedyną osobą, która widzi to w ten sposób" - stwierdził Viktor Orban.

Deklaracja wywołała zdecydowaną reakcję Sikorskiego. "Viktor, powinieneś się już nauczyć na Pembroke College na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie obaj studiowaliśmy, że Rosja i Ukraina nie są 'stronami'. Rosja to agresor, a Ukraina jest ofiarą jej agresji. Ofiara ma prawo oczekiwać odszkodowania od sprawcy" - napisał wicepremier.

Sikorski odpowiada Orbanowi. Chodzi o zamrożone rosyjskie aktywa

Opublikowany w czwartek wpis to kolejna z serii wypowiedzi węgierskiego przywódcy, w których ten krytykuje pomysł wykorzystania środków z zamrożonych rosyjskich aktywów, aby sfinansować pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy.

Podobna deklaracja padła z jego ust podczas tzw. antywojennego wiecu w Mohaczu, który stanowił jedno z serii kampanijnych spotkań z wyborcami przed zaplanowanymi na kwiecień 2026 roku wyborami parlamentarnymi.

- Przejmowanie setek miliardów innego państwa nigdy w historii nie przeszło bez odpowiedzi. To deklaracja wojny - powiedział wówczas Orban.

Premier Węgier ocenił również, że pominięcie Budapesztu w podjęciu decyzji ws. zamrożonych rosyjskich aktywów pokazało, iż "złudzenie, że w Brukseli panuje praworządność, prysło".

