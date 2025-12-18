Sikorski zareagował na słowa Orbana. "Viktor, powinieneś się już nauczyć"
"Viktor, powinieneś się już nauczyć, że Rosja i Ukraina nie są 'stronami'. Rosja to agresor, a Ukraina jest ofiarą jej agresji. Ofiara ma prawo oczekiwać odszkodowania od sprawcy" - napisał szef MSZ Radosław Sikorski, odpowiadając Viktorowi Orbanowi. Węgierski premier stwierdził, że wykorzystanie rosyjskich środków, aby pomóc Ukrainie oznacza "deklarację wojny".
W skrócie
- Radosław Sikorski stanowczo odpowiedział Viktorowi Orbanowi, krytykując jego stanowisko wobec rosyjskich aktywów i pomocy Ukrainie.
- Viktor Orban uznał wykorzystanie zamrożonych aktywów Rosji na wsparcie Ukrainy za "deklarację wojny" i ostrzegł przed konsekwencjami takiego działania.
- Węgierski premier podkreślił także brak praworządności w Brukseli, po pominięciu Budapesztu w decyzji o zamrożeniu rosyjskich aktywów.
Słowa polskiego ministra spraw zagranicznych zostały opublikowany w odpowiedzi na wcześniejszy wpis węgierskiego premiera Viktora Orbana. "Konfiskata rosyjskich aktywów, żeby finansować Ukrainę? To deklaracja wojny" - napisał Węgier.
"Zabieranie pieniędzy jednej stronie i oddawanie jej drugiej wciągnie Unię Europejską w konflikt. To nie może się wydarzyć. Na szczęście nie jestem jedyną osobą, która widzi to w ten sposób" - stwierdził Viktor Orban.
Deklaracja wywołała zdecydowaną reakcję Sikorskiego. "Viktor, powinieneś się już nauczyć na Pembroke College na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie obaj studiowaliśmy, że Rosja i Ukraina nie są 'stronami'. Rosja to agresor, a Ukraina jest ofiarą jej agresji. Ofiara ma prawo oczekiwać odszkodowania od sprawcy" - napisał wicepremier.
Opublikowany w czwartek wpis to kolejna z serii wypowiedzi węgierskiego przywódcy, w których ten krytykuje pomysł wykorzystania środków z zamrożonych rosyjskich aktywów, aby sfinansować pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy.
Podobna deklaracja padła z jego ust podczas tzw. antywojennego wiecu w Mohaczu, który stanowił jedno z serii kampanijnych spotkań z wyborcami przed zaplanowanymi na kwiecień 2026 roku wyborami parlamentarnymi.
- Przejmowanie setek miliardów innego państwa nigdy w historii nie przeszło bez odpowiedzi. To deklaracja wojny - powiedział wówczas Orban.
Premier Węgier ocenił również, że pominięcie Budapesztu w podjęciu decyzji ws. zamrożonych rosyjskich aktywów pokazało, iż "złudzenie, że w Brukseli panuje praworządność, prysło".