W skrócie Radosław Sikorski pojawił się w Kijowie z niezapowiedzianą wizytą.

Według polskiego Ministerstwa Obrony przygotowywany jest nowy pakiet pomocy dla Ukrainy, obejmujący środki obrony powietrznej o wartości 50 mln euro.

W piątek rano rosyjskie naloty na stolicę Ukrainy spowodowały śmierć dwóch osób i rany u kolejnych. Większość atakujących dronów została zestrzelona przez ukraińskie siły.

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Według informacji, które PAP uzyskała od rzecznika Macieja Wewióra, ruch Sikorskiego jest gestem wsparcia dla narodu ukraińskiego.

- Jest to wyraz wsparcia dla walczącej Ukrainy. Im bardziej Rosja atakuje, tym bardziej trzeba wspierać Ukrainę - stwierdził urzędnik.

"Dzień dobry z Kijowa" - napisał Radosław Sikorski na X, publikując zdjęcia z powitania na dworcu kolejowym.

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W czwartek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska przygotowuje kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy. Dodał, że zawsze granicą skali wsparcia jest bezpieczeństwo Polski.

Według środowego komunikatu ukraińskiego resortu obrony będzie to pakiet o wartości 50 mln euro przeznaczony na środki obrony powietrznej. Te doniesienia potwierdził w środę w Polsat News wiceminister Paweł Zalewski.

Radosław Sikorski w Kijowie. Wcześniej nad miasto nadleciały bomby

W piątek nad ranem doszło do nowych nalotów Rosji na stolicę Ukrainy. Jak poinformowała kijowska administracja wojskowa, w mieście obowiązywał czerwony alarm powietrzny. Oznacza on zagrożenie zastosowaniem pocisków rakietowych.

Zaatakowano m.in. dwie stacje benzynowe i wielopiętrowy blok mieszkalny. Według wstępnych ustaleń w wyniku dwóch uderzeń w stację paliw w rejonie obołońskim zginęły dwie osoby.

Jak przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko, z powodu uderzenia w wieżowiec rannych zostało osiem osób. Dwie z nich trafiły do szpitala, stan jednej jest poważny. Ukraińskie Siły Powietrzne przekazały, że w nocy Rosja wystrzeliła 161 dronów, 138 z nich zostało zestrzelonych.

O godz. 10.10 lokalnego czasu odwołany został alarm przeciwlotniczy.



