W skrócie Radosław Sikorski skrytykował żądania Rosji wobec Ukrainy i NATO, oceniając, że Kreml bardziej dba o zdobywanie miast niż o podstawowe potrzeby własnych obywateli.

Według doniesień dziennika "Bild" Rosja przedstawiła w Abu Zabi plan nowego ładu bezpieczeństwa w Europie, zakładający m.in. wycofanie sił NATO z krajów bałtyckich i Finlandii.

Moskwa zaproponowała przekształcenie Mołdawii w republikę federalną, oferując w zamian wycofanie broni jądrowej z Białorusi oraz wojsk z regionu Naddniestrza.

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Do nowych żądań Rosji szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się za pośrednictwem wpisu, który pojawił się na platformie X.

"Ostatnie żądania rosyjskiego rządu podkreślają odwieczny problem z ich kulturą polityczną, a mianowicie, że bardziej dbają o zdobycie obcego miasta, o którym żaden z nich nigdy nie słyszał, niż o 11 milionów Rosjan, którzy nie mają toalety w domu" - napisał polski wicepremier.

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Rosja z żądaniami wobec Europy. Na liście Estonia, Łotwa, Litwa i Finlandia

Przypomnijmy, że - jak podawał w piątek dziennik "Bild" - podczas rozmów w Abu Zabi o zakończeniu wojny Rosji przeciwko Ukrainie Moskwa przedstawiła swój pomysł na "nowy ład bezpieczeństwa w Europie".

Zdaniem niemieckiej gazety propozycja Kremla zakładała m.in. wycofanie się sił NATO w Estonii, na Łotwie i Litwie oraz wyjście z Sojuszu Finlandii, która wstąpiła do niego w 2023 roku.

Wśród przedstawionych warunków "Bild" wymienił także przejęcie całego Donbasu, w tym części obwodów donieckiego i ługańskiego, które obecnie znajdują się pod kontrolą Kijowa. Ponadto Ukraina miałaby przyjąć status państwa niezaangażowanego i zrzec się planów przystąpienia do NATO, przy czym opcja członkostwa w Unii Europejskiej pozostałaby otwarta.

Z kolei porty w Odessie i Mikołajowie zostałyby zdemilitaryzowane, aby Ukraina nie mogłaby wykorzystywać ich jako baz morskich. Rosyjski plan zawiera również zapisy dotyczące swobody żeglugi na Morzu Czarnym i Bałtyckim.

Moskwa zaproponowała przekształcenie Mołdawii. Ujawniła, co zaoferuje w zamian

Według "Bilda" żądania Moskwy dotyczą także Mołdawii. Rosja zaproponowała przekształcenie tego kraju w republikę federalną, złożoną z Mołdawii, jej autonomicznego regionu Gagauzja oraz kontrolowanego de facto przez Rosję, separatystycznego regionu Naddniestrze.

W przypadku przystąpienia Mołdawii do UE Naddniestrze i Gagauzja miałyby prawo do przeprowadzenia referendum w sprawie niepodległości.

W zamian - jak podał "Bild" - strona rosyjska zaoferowała wycofanie broni jądrowej z Białorusi, rezygnację z rozmieszczania tam rakiet średniego zasięgu oraz gotowość do wycofania swoich wojsk z Naddniestrza.

Eksperci alarmują w sprawie Rosji. Mówią o zmianach w architekturze bezpieczeństwa

Dodajmy, iż eksperci do spraw bezpieczeństwa alarmują, że Rosja usiłuje powiązać rozmowy w sprawie zakończenia jej wojny przeciwko Ukrainie z szerszymi zmianami w europejskiej architekturze bezpieczeństwa. W tym celu wraca do postulatów zgłaszanych przed agresją na Ukrainę.

W grudniu 2021 roku Rosja wezwała NATO, by zagwarantowało, że nie będzie się już rozszerzać, domagała się też, by USA nie rozmieszczały wojsk w regionach, w których Moskwa mogłaby uznać je za zagrożenie. Moskwa żądała też wycofania sił sojuszników i innej infrastruktury NATO z państw, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 r.

Jak informował wcześniej "The Washington Post", kraje Europy nie zamierzają negocjować z Rosją przyszłej architektury bezpieczeństwa kontynentalnego, dopóki nie dojdzie do zawieszenia broni w Ukrainie.



