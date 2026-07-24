W skrócie Radosław Sikorski i Andrij Sybiha przeprowadzili rozmowę telefoniczną dotyczącą ostatnich rosyjskich ataków, procesu akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej oraz nowego pakietu sankcji wobec Rosji.

Podczas rozmowy omówiono skutki rosyjskich ataków na ukraińskie miasta i statki cywilne oraz potrzebę zwiększenia presji na Rosję.

Sybiha podziękował Polsce za wsparcie dla Ukrainy oraz za poparcie w procesie negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej.

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"Właśnie odbyłem dobrą rozmowę z moim polskim przyjacielem wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim" - przekazał w czwartek wieczorem Andrij Sybiha za pośrednictwem portalu X.

"Dyskutowaliśmy na temat intensyfikacji rosyjskich ataków na statki cywilne na Morzu Czarnym oraz skutków tego terroru na światowe bezpieczeństwo żywnościowe. (...) Poinformowałem również Radka na temat ostatnich potężnych ataków Rosji wymierzonych w Kijów i inne ukraińskie miasta. Skupiliśmy się na pilnej potrzebie zwiększania presji na Rosję" - dodał szef MSZ Ukrainy.

"Oboje wyraziliśmy zadowolenie z przyjęcia 21. pakietu sankcji przeciwko Rosji - decyzji, na którą długo czekaliśmy" - zaznaczył.

Sikorski w czwartek twierdził, że nowe sankcje "nie są tak ostre, jak byśmy tego chcieli, ale idą w dobrym kierunku". - Nie wydaje mi się, by Kreml był zadowolony z tego pakietu, a więc to sukces - powiedział.

Sikorski rozmawiał z Sybihą. "Podziękowałem za polskie wsparcie"

Sybiha poinformował, że podczas rozmowy poruszono także temat drogi Ukrainy do Unii Europejskiej. "Podziękowałem Radkowi za polskie poparcie dla otwarcia pierwszego i szóstego klastra negocjacyjnego" - stwierdził minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Dyplomata zaznaczył też, że "wyraził wdzięczność Polsce za jej wsparcie dla Ukrainy od pierwszego dnia pełnoskalowej inwazji Rosji" na Ukrainę.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych także przekazało informacje o rozmowie Radosława Sikorskiego z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybihą. Jak czytamy w komunikacie, tematem spotkania była przede wszystkim sytuacja związana z trwającą rosyjską agresją na Ukrainę, w tym ostatnie ataki przeprowadzone przez Rosję oraz kwestie bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym.

Ministrowie omówili również stan relacji polsko-ukraińskich, współpracę gospodarczą oraz dalsze wsparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy. Rozmowa dotyczyła także możliwości zwiększania presji na Rosję w związku z jej działaniami wojennymi.

Sikorski i Sybiha potwierdzili gotowość do kontynuowania współpracy, zarówno w zakresie pomocy dla broniącej się Ukrainy, jak i w obszarze polityki historycznej.

Do sprawy akcesji Ukrainy do UE Radosław Sikorski odniósł się już w czwartek podczas rozmowy w TVP1. - Mam nadzieję, że nastąpiło zrozumienie, że inaczej będziemy traktować kraj postsowiecki, a inaczej kandydata do Unii Europejskiej. Jak się chce być częścią naszej rodziny, to musimy okazywać sobie nawzajem solidarność. Oczywiście każdy walczy o swoje interesy, ale jednak powinien mieć też na myśli dobro wspólne - mówił.





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