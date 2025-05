- Pokojowa Rosja wysyła agentów, aby podpalali, a wstrętni rusofobowie, zamiast to docenić, to okazują wrogość. To jest właśnie ta przewrotność. Moja decyzja o zamknięciu konsulatu była odpowiedzią na akt wrogi. Przestańcie podpalać w Europie, to przestaniemy wyrzucać dyplomatów - oświadczył minister spraw zagranicznych.