Wszystko wskazuje na to, że między Elonem Muskiem , który w ubiegłym tygodniu pożegnał się z pracą w Białym Domu, a prezydentem USA Donaldem Trumpem rozgorzał ognisty spór.

Niedawni przyjaciele stali się tym samym wrogami, o czym świadczy fakt, że miliarder wezwał do impeachmentu Trumpa i zastąpienia go przez wiceprezydenta J.D. Vance'a , zaś prezydent USA ocenił, że były współpracownik "oszalał" . Fakt ten postanowił wykorzystać szef MSZ Polski Radosław Sikorski , odgrywając się za marcowe wpisy Muska pod jego adresem.

W ten sposób nawiązał do jednego z marcowych wpisów Muska, w którym miliarder nazwał go "małym człowieczkiem" i kazał "zamilknąć". Wcześniej miliardera bardzo obruszyła reakcja polityka na groźby odcięcia Ukrainy od systemu Starlink - Sikorski przypomniał biznesmenowi, że to m.in. Polska opłaca Starlinki i zasugerował, że możemy poszukać bardziej stabilnego partnera.