Na początku swojego wystąpienia szef polskiej dyplomacji odrzucił tezę o Ukrainie będącej "klientem Zachodu".

Ukraina. Radosław Sikorski odpowiada rosyjskiemu dyplomacie

- W rzeczywistości Kijów walczy, by być niepodległy (...). On mówi, że Ukraina tapla się w korupcji. Cóż, Aleksiej Nawalny udokumentował, jak czysty i pełny uczciwości jest jego kraj. On obwinia o wojnę neokolonializm USA. W rzeczywistości to Rosja próbowała eksterminować Ukrainę w XIX w., potem robili to bolszewicy, a teraz mamy trzecią próbę - wyliczał Radosław Sikorski.

Polskiemu politykowi nie spodobała się także wypowiedź Wasilija Nebenzia o "więźniach rusofobii".

- Fobia oznacza nieracjonalny strach. Tymczasem otrzymujemy groźby zagłady jądrowej prawie każdego dnia ze strony byłego prezydenta Rosji (Dmitrija Miedwiediewa - red.) i propagandystów Putina. Twierdzę, że to nie jest nieracjonalne - odparł Sikorski.

Radosław Sikorski w ONZ. "O czym on mówi"?

Także w części polityczno-historycznej Sikorski nie pozostawił suchej nitki na swoim rosyjskim odpowiedniku. - On nawet powiedział, że Polska zaatakowała Rosję w II wojnie światowej? O czym on mówi? To Związek Sowiecki razem z nazistowskimi Niemcami zaatakowali Polskę 17 września 1939 r. Nawet przeprowadzili wspólną paradę zwycięstwa! Mówi, że Rosja zawsze tylko walczyły z agresją. Co robiły sowieckie wojska pod Warszawą w 1920 r.? Czy były na wyprawie topograficznej? - ironizował szef polskiej dyplomacji.

- To, co udało się ambasadorowi, to przypomnienie nam, dlaczego opieraliśmy się sowieckiej dominacji i dlaczego Ukraina opiera się teraz. Nie udało im się nas podporządkować i nie uda się im podporządkować sobie Ukrainy - dodał na koniec swojego wystąpienia, które trwało niespełna pięć minut.

Radosław Sikorski od kilkudziesięciu godzin jest za oceanem, aby namawiać państwa Zachodu, głównie USA, do przekazywania broni walczącej Ukrainie. Polityk PO wystąpił m.in. przed Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także udzielił wywiadów dla czołowych amerykańskich mediów: Bloomberg TV, CNBC, CNN, czy New York Times.

Wkrótce Sikorski uda się do Waszyngtonu, gdzie spotka się z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenen. Głównymi tematami rozmów będą kwestie wojny w Ukrainie, współpraca polsko-amerykańska w zakresie bezpieczeństwa, walka z rosyjską dezinformacją oraz przygotowania do tegorocznego szczytu NATO w Waszyngtonie.

