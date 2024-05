- Żyjemy w momencie dramatycznym, ze względu na wojnę na Ukrainie, wybory europejskie i niepewność, co do wyniku wyborów w USA - powiedział Radosław Sikorski po spotkaniu szefów MSZ Trójkąta Weimarskiego. Jego niemiecka odpowiedniczka podkreśliła, że wszyscy zgodzili się na przeznaczenie minimum 2 proc. PKB na obronność. Przedstawiciel Francji przestrzegł z kolei, że Rosja będzie próbowała zdestabilizować wybory do PE.