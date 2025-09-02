W skrócie Radosław Sikorski spotka się w Miami z sekretarzem stanu USA Marco Rubio i razem wręczą Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy przedstawicielowi kubańskiej opozycji.

Szef polskiej dyplomacji wygłosi laudację dla laureata oraz spotka z amerykańskimi politykami wszystkich opcji, a także z Polonią.

Przyznawanie Nagrody Solidarności zostało wznowione po latach przerwy.

We wtorek rano Radosław Sikorskizamieścił w sieci wpis, w którym poinformował o spotkaniu z Marco Rubio. "Plan na dziś: 1. spotkanie dwustronne z moim amerykańskim odpowiednikiem, sekretarzem Marco Rubio, 2. wspólne wręczenie Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy" - napisał szef MSZ.

Relacja tego wydarzenia będzie transmitowana w mediach społecznościowych i na YouTube o godz. 16:30 czasu polskiego.

Radosław Sikorski w USA. W tle spotkanie z Marco Rubio

Wcześniej rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował PAP, że we wtorek szef polskiej dyplomacji będzie przebywał w Miami, gdzie weźmie udział w uroczystości wręczenia Nagrody Solidarności przedstawicielowi kubańskiej opozycji. Szef polskiej dyplomacji wygłosi laudację na jego cześć.

W komunikacie opublikowanym w piątek wieczorem MSZ potwierdziło, że laureatem nagrody będzie "wybitny przedstawiciel opozycji kubańskiej, wielokrotnie prześladowany przez swoje przekonania i walkę o prawa człowieka".

Jak powiedział Wroński, szef polskiej dyplomacji podczas tej wizyty ma także w planach spotkania z amerykańskimi politykami, zarówno republikanami, jak i demokratami. W komunikacie MSZ zaznaczono, że Sikorski spotka się także z przedstawicielami kubańskiej emigracji oraz Polonią.

Po zakończeniu uroczystości przekazania Nagrody Solidarności Radosław Sikorski ma też wystąpić na krótkim briefingu dla prasy. Nagroda przyznawana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Została ustanowiona w 2014 roku, ale po 2015 roku jej przyznawanie zostało zawieszone. Ponownie jest przyznawana od 2024 roku.

W najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych pojawi się także prezydent Karol Nawrocki. Zaplanowany na 3 września wyjazd prezydenta do Waszyngtonu będzie pierwszą jego zagraniczną wizytą.

W ubiegłym tygodniu szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki informował, że rozmowy będą dotyczyły przede wszystkim m.in. kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski.

