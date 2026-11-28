W skrócie Radosław Sikorski w serwisie X stanowczo odrzucił twierdzenia Alice Weidel, zarzucając jej powtarzanie rosyjskiej propagandy na temat wydarzeń w Ukrainie z 2014 roku.

Liderka AfD stwierdziła w podcaście, że w 2014 roku w Kijowie doszło do zamachu stanu przeciwko Wiktorowi Janukowyczowi, co było finansowane przez zachodnie organizacje.

Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew skrytykował słowa Weidel, oceniając, że polityk powieliła niemal wszystkie mity Kremla w jednym wywiadzie.

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Wypowiedzi Alice Weidel na temat Ukrainy wywołały reakcję polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec (AfD) wystąpiła w nowym wideopodcaście dziennika "Die Welt", zatytułowanym "Zur Wahrheit gehort", opublikowanym w piątek.

Niemiecka polityk stwierdziła, że w 2014 roku w Kijowie doszło do zamachu stanu przeciwko prorosyjskiemu prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi. Przekonywała, że wydarzenia te były finansowane przez zachodnie organizacje pozarządowe.

- Ktoś musi zadać sobie pytanie, dlaczego doszło tam do takiego niepokoju, co doprowadziło do tej strasznej sytuacji, w której niewinni ludzie giną każdego dnia po obu stronach - powiedziała Weidel.

Radosław Sikorski odpowiada Alice Weidel. "Nie było żadnego zamachu stanu"

Na słowa liderki AfD zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polski polityk stanowczo odrzucił przedstawioną przez nią interpretację wydarzeń.

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"Powtarza rosyjskie kłamstwa. Byłem tam w 2014 roku i nie było żadnego zamachu stanu. Prezydent Janukowycz został odwołany przez demokratycznie wybrany ukraiński parlament, w tym przez swoją Partię Regionów" - napisał Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w lutym 2014 roku w negocjacjach pomiędzy ówczesnym prezydentem Ukrainy a przedstawicielami opozycji. W rozmowach brali udział także ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Francji.

Ambasador Ukrainy krytykuje liderkę AfD. "Mity Kremla"

Sikorski nie był jedynym przedstawicielem dyplomacji, który skrytykował Weidel. Do jej wypowiedzi odniósł się także ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew.

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"Pani Weidel najwyraźniej dokładnie przestudiowała notatki Putina. Prawie wszystkie mity Kremla w jednym wywiadzie" - napisał dyplomata w serwisie X.

Jak informuje "Die Welt", liderka AfD przedstawiła w rozmowie również swoje stanowisko, dotyczące możliwości zakończenia wojny.

Weidel przekonywała, że kanclerz Niemiec Friedrich Merz powinien udać się do Rosji i podjąć bezpośrednie rozmowy z Władimirem Putinem, zamiast koncentrować się na kolejnych spotkaniach z prezydentem Ukrainy.

Oceniła także, że zawarcie porozumienia pokojowego bez ustępstw terytorialnych ze strony Ukrainy jest nierealne. Argumentowała, że Moskwa dąży do utrzymania strefy bezpieczeństwa oddzielającej ją od NATO.

Rewolucja godności w Ukrainie. Co wydarzyło się w 2014 roku?

Spór dotyczy wydarzeń, które rozpoczęły się w listopadzie 2013 roku. Masowe protesty na kijowskim Majdanie wybuchły po decyzji Wiktora Janukowycza o wstrzymaniu przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

Demonstracje, określane mianem rewolucji godności, przerodziły się w wielomiesięczny kryzys polityczny. W lutym 2014 roku, po krwawych starciach w Kijowie, Janukowycz opuścił stolicę, a ukraiński parlament przegłosował odsunięcie go od urzędu.

Rosja od lat przedstawia te wydarzenia jako zamach stanu, wykorzystując między innymi tę narrację do uzasadniania swojej agresywnej polityki wobec Ukrainy.

Źródła: PAP, "Die Welt"



