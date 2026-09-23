- Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej wymienił mnie z imienia i nazwiska, więc czuję, że muszę przede wszystkim udzielić odpowiedzi - rozpoczął szef MSZ Radosław Sikorski podczas debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Nawiązując do Siergieja Ławrowa, Sikorski mówił, że nazwał on wydarzenia z 2014 roku w Kijowie "krwawym zamachem stanu". - Byłem tam rzeczywiście wraz z ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Francji i nie doszło do żadnego zamachu stanu - zauważył szef MSZ.

Stwierdził, że ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz został odwołany ze stanowiska przez demokratycznie wybrany parlament Ukrainy, w tym przez jego własną partię, ponieważ "dopuścił się masakry, w której zginęło 100 lub więcej ukraińskich cywilów".

Sikorski zwrócił się do Ławrowa. "Mogę go zapewnić"

- Ławrow twierdzi również - cytuję z transkrypcji - że na terytorium Ukrainy obowiązuje całkowity zakaz używania języka rosyjskiego we wszystkich sferach życia. Dziesięć dni temu byłem w Kijowie pod rosyjskimi bombardowaniami i mogę go zapewnić, że język rosyjski jest tam powszechnie używany - powiedział minister.

- Ma oczywiście rację, że mniejszości narodowe mają prawo posługiwać się swoim językiem w urzędach, sądach i szkołach. Jeśli tego właśnie się domaga, to potrzebuje zastosowania Konwencji Rady Europy o ochronie mniejszości - dodał.

Sikorski zaznaczył, iż nie sądzi, by Ukraina miała coś przeciwko temu, a społeczność międzynarodowa, w tym Polska, poparłaby tę inicjatywę. - Ma on prawo domagać się stosowania tej konwencji. Nie ma jednak prawa wysyłać czołgów i rakiet balistycznych na terytorium Ukrainy - podkreślił szef MSZ.

Szef MSZ z propozycją dla rosyjskiego odpowiednika. "Tego samego dnia"

Sikorski przypomniał, że Ławrow w swoim przemówieniu nazwał ukraiński rząd i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego "nazistami". - Rosyjskie wybory do Dumy również spotkały się z krytyką jako niewystarczająco demokratyczne. Jest na to sposób. Proponuję, aby tego samego dnia zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie odbyły się demokratyczne wybory prezydenckie pod międzynarodowym nadzorem - oznajmił szef MSZ.

Odnosząc się do słów niektórych z przedmówców, minister podkreślił, że "Rosja eskaluje wojnę, nie będąc w stanie posuwać się naprzód na linii frontu". - Rosja celowo atakuje ukraińską ludność cywilną, pasażerów pociągów, ulicznych sprzedawców, a nawet rowerzystów. Elektrownie, fabryki i centra handlowe. Port w Odessie, który - jak już wspomniano - zazwyczaj eksportuje 50 milionów ton zboża do Afryki i Azji - wymieniał.

Szef MSZ stwierdził, że "Rosja stosuje obecnie tę samą taktykę w Europie". Minister mówił o rosyjskim dron, który 13 września uderzył w ukraiński pociąg dwa kilometry od przejścia granicznego z Polską, kolejnym ataku 17 września, a także o dronach i pociskach na przejściach granicznych z Mołdawią i Rumunią.

- Rosja umieściła uzbrojony dron na lotnisku w Lipsku w Niemczech. Rosyjskie drony i samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną m.in. Litwy, Estonii, Norwegii i Finlandii. Rosyjskie oddziały zabójców zabiły ludzi w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polsce i Niemczech. Teraz sięgają one nawet za Atlantyk - podkreślił Sikorski.

"Siergiej, wiem, że słuchasz". Sikorski wprost do Ławrowa

- 15 września prokuratura federalna w południowym okręgu Nowego Jorku postawiła zarzuty członkom rosyjskiej sieci wywiadowczej w związku ze spiskowaniem w celu finansowania terroryzmu i zlecania zabójstw na zlecenie w Stanach Zjednoczonych - cytował szef MSZ.

Dodał, że Rosja odpowiada za "ataki cybernetyczne, sabotaż, tajne operacje i presję militarną". - Nie są to odosobnione przypadki. To powtarzający się schemat. Rosja eskaluje konflikt, ponieważ jej przywódcy wpadają w panikę - zauważył Sikorski.

- Po ponad czterech latach bezsensownej wojny kolonialnej Władimir Putin nie osiągnął nic. Kończą mu się żołnierze i zasoby, a potrzebuje pretekstu, by zmobilizować siły do tej niepotrzebnej wojny. Zabił lub ranił 1,5 miliona Rosjan. Miliony Ukraińców i innych Europejczyków są coraz bardziej zagrożone - podkreślił minister.

Ostrzegał, że "w każdej chwili Putin może spróbować sprowokować kraj NATO i rozszerzyć wojnę, jak słyszeliśmy od innych osób w rozmowach z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej".

Sikorski zwrócił się też wprost do władz Rosji. - Od ponad 12 lat próbujecie podbić Donbas, a od ponad czterech - Kijów. Powstrzymała was bohaterska Ukraina, kraj o PKB wynoszącym jedną dziesiątą PKB Rosji. A Polska ma prawie połowę waszego PKB. Europa ma dziesięciokrotność waszego PKB. NATO ma 25-krotność waszego PKB - wymieniał szef MSZ.

- Nadal możecie zabić wiele osób, ale nie możecie wygrać. W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z własnego wyboru. Nie narażajcie dalej Europy i świata na niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji - wzywał minister.

- Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy - zakończył Sikorski.

Podczas późniejszej konferencji prasowej Sikorski zauważył, że w czasie Rady Bezpieczeństwa ONZ "pozwolił sobie odpowiedzieć na niektóre kłamstwa i przeinaczenia" ze strony Ławrowa.

Rosja w ONZ o wojnie w Ukrainie: Nie zamierzamy robić przerwy

Wcześniej głos podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ zabrał rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Wojnę w Ukrainie nazwał "specjalną operacją wojskową" - tak rosyjska propaganda nazywa pełnoskalową inwazję Rosji.

- Chciałbym powtórzyć, że nie zamierzamy robić przerwy w naszej specjalnej operacji wojskowej. Europa po prostu chce zrobić przerwę i wykorzystać ją, aby dozbroić kijowski reżim, który wyraźnie i bezczelnie stosuje metody terrorystyczne - powiedział Ławrow, występując w Radzie tuż po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.

W długim wystąpieniu rosyjski minister oskarżył europejskich przywódców o sprowokowanie wojny, twierdząc, że gdyby nie oni, Ukraina nadal miałaby dziś granice z 1991 r. Oskarżył też Europę o doprowadzenie do upadku "porozumienia z Anchorage", do jakiego rzekomo doszło w sierpniu 2025 roku podczas spotkania przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce.

Chiny: Wzywamy do zakończenia walk tak szybko jak to możliwe

Podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ przemówił również stały przedstawiciel Chin w ONZ Fu Cong.

Chiński ambasador wezwał obie strony konfliktu do "powściągliwości" i "zakończenia walk tak szybko jak to możliwe". Fu przypomniał stanowisko Pekinu, który opowiada się za poszanowaniem integralności terytorialnej wszystkich krajów, zasad Karty Narodów Zjednoczonych, "uzasadnionych obaw dotyczących bezpieczeństwa" i negocjacji pokojowych.

Twierdził też, że Chiny, będące głównym dostawcą sprzętu podwójnego przeznaczenia i importerem rosyjskiej ropy i gazu, nie są stroną w wojnie. - Działamy wyłącznie w sposób sprzyjający pokojowi i od ponad czterech lat nieustannie pracujemy nad promowaniem rozmów pokojowych - oświadczył.



