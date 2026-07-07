Sikorski o działaniach Kremla. "Mam nadzieję, że Putin nie naciśnie guzika"

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

- Mam nadzieję, że ostrzeżenia sprawią, iż Putin nie naciśnie tego guzika prowokacji - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla CNN. Według szefa polskiej dyplomacji Rosja nie ma sił, by otwarcie zaatakować NATO. Zaznaczył przy tym, że ufa amerykańskiej gwarancji bezpieczeństwa.

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Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Minister spraw zagranicznych Radosław SikorskiDawid WolskiEast News

W skrócie

  • Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że ostrzeżenia zniechęcą Rosję do działań prowokacyjnych wobec Polski i zapewnił o zaufaniu do gwarancji bezpieczeństwa USA.
  • Sikorski stwierdził, że Rosja nie dysponuje wystarczającymi siłami, aby rozpocząć otwarty atak na NATO, ale możliwe są działania prowokacyjne z wykorzystaniem fałszywej flagi.
  • Szef polskiej dyplomacji zapewnił, że Polska domaga się utworzenia dwóch stałych baz USA oraz podkreślił wzrost siły NATO po dołączeniu Finlandii i Szwecji.
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Radosław Sikorski udzielił wywiadu amerykańskiej stacji w poniedziałek - w przeddzień rozpoczynającego się szczytu NATO w Ankarze. Minister sprecyzował swoje poprzednie wypowiedzi ostrzegające o możliwym prowokowaniu Polski przez Rosję.

Sikorski w CNN: Rosjanie są zdolni do prowokacji

Zdaniem szefa MSZ Rosja nie ma sił wystarczających do frontalnego zaatakowania NATO. Gdyby jednak miała taki zamiar - jak uspokoił - byłoby to widoczne po ruchach jej wojsk. Minister dodał jednak, że wciąż możliwa jest "operacja pod fałszywą flagą".

- To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich dronów, i następnie udawanie, że odpowiadają na nasz nieistniejący atak - mówił Sikorski.

- Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani. Musimy im powiedzieć - i to właśnie robimy - że wiemy, iż do niczego dobrego nie prowadzą - podkreślił minister.

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Sikorski przypomniał ostrzeżenia amerykańskiego wywiadu z 2022 roku, według których Rosja przygotowywała prowokacje mające stać się pretekstem do inwazji na Ukrainę. Jak podkreślił, ujawnienie tych informacji uniemożliwiło Kremlowi sfabrykowanie fałszywych dowodów. - Mam zatem nadzieję, że (obecne - red.) ostrzeżenia sprawią, iż Putin nie naciśnie tego guzika prowokacji (względem Polski - red.) - wyjaśnił.

Relacje Polski z USA. Sikorski pozytywnie o współpracy

Szef polskiej dyplomacji zapewnił jednocześnie, że Warszawa nadal ufa amerykańskim gwarancjom bezpieczeństwa i domaga się drugiej (po bazie w Redzikowie) stałej bazy USA na terytorium Polski, mimo że - jak dodał - dalsze redukcje amerykańskich wojsk w Europie "wyraźnie nadchodzą".

Zapytany, czy możliwa jest demonstracja jedności NATO podczas szczytu w Ankarze, Sikorski odpowiedział, że "można się kłócić o poziomy wydatków i wciąż być dobrymi sojusznikami".

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Minister przekonywał też, że Sojusz "jest silniejszy od czasu, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę", wskazując na dołączenie do niego Finlandii i Szwecji oraz na skokowy wzrost europejskich wydatków obronnych, częściowo pod presją prezydenta USA Donalda Trumpa.

Prowadzący rozmowę dziennikarz wprost zapytał, czy Polska nie podziela wyrażanych w Europie wątpliwości co do wiarygodności amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa.

- Mamy zaufanie - odparł Sikorski. - Mamy amerykańskie wojska na naszej ziemi i prosimy o więcej, w tym o drugą stałą bazę. Mamy już bazę obrony przeciwrakietowej, która chroni głównie Amerykę, ale też Europę - dodał.

Szef MSZ zaznaczył, że nawet przy przesunięciu wojsk USA w inne regionu, Europa nadal będzie korzystać z amerykańskiej obecności i wsparcia logistycznego czy wywiadowczego.

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