W skrócie Polska delegacja na 80. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ reprezentowana jest przez prezydenta Karola Nawrockiego i szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

Podczas sesji w Nowym Jorku polscy politycy prezentują wspólne stanowisko dotyczące reformy ONZ, obrony praw człowieka i utrzymania pokoju na świecie.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł przed zagrożeniami dla światowego ładu i wezwał do reform, pokoju w Ukrainie i Strefie Gazy oraz regulacji rozwoju AI.

Polskiej delegacji na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przewodniczy prezydent Karol Nawrocki, który wystąpi we wtorek w popołudniowej sesji - około godz. 23 czasu polskiego, oraz szef MSZ Radosław Sikorski.

Minister opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z posiedzenia, na których widać, jak rozmawia z Karolem Nawrockim. Politycy siedzą na fotografiach obok siebie.

Radosław Sikorski i Karol Nawrocki na wspólnych zdjęciach

W Nowym Jorku obu politykom towarzyszą m.in. szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz przedstawiciel Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski.

O współpracę na linii Pałac Prezydencki - Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapytano szefa Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcina Przydacza.

- Jesteśmy z Polski, reprezentujemy ją - przekazał prezydencki minister. - Na forum ONZ jest sześć miejsc dla naszego kraju - dodał.

Przydacz zaznaczył, że to przyjemność i honor, że można usiąść za tabliczką z napisem "Polska".

- W ramach obecności na forum ONZ trzeba współpracować ze sobą jak najlepiej - przekazał polityk.

- Ilekroć MSZ mówi prawdę i mówi mocnym, twardym językiem o Rosji, to uzyskuje aprobatę ze strony Pałacu Prezydenckiego - stwierdził Przydacz, zaznaczając że w w kontaktach czasami "emocje biorą górę". - Pojawiają się one szczególnie u współpracowników pana ministra spraw zagranicznych - podsumował prezydencki minister.

Zgromadzenie Ogólne ONZ. Polska przedstawiła priorytety

Z informacji opublikowanej w niedzielę przez MSZ w serwisie X wynika, że podczas zgromadzenia Polska przedstawi swoje kluczowe priorytety, takie jak: reforma ONZ, pokój i bezpieczeństwo, prawa człowieka, cele zrównoważonego rozwoju oraz działania humanitarne.

Jeśli chodzi o reformę ONZ, to - jak wskazał resort spraw zagranicznych - organizacja powinna położyć większy nacisk na multilateralizm (koordynację działań politycznych i ekonomicznych przez kilka państw), a nie na partykularne interesy poszczególnych krajów. Poza tym Polska podczas Zgromadzenia Ogólnego chce zaapelować, by działania ONZ - oparte na Karcie ONZ - realnie chroniły pokój, prawa człowieka i rozwój.

Kolejnymi priorytetami wskazanymi przez MSZ są: przeciwdziałanie zagrożeniom globalnym i utrzymanie pokoju na świecie, a także ochrona praw osób najbardziej narażonych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Białorusi, Rosji i okupowanej Ukrainie. "Polska wspiera działania na rzecz wolności, sprawiedliwości i ochrony wrażliwych grup" - podkreślono we wpisie resortu.

Nowy Jork. Sekretarz ONZ o filarach pokoju

W swoim wystąpieniu inaugurującym we wtorek debatę generalną 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego i podsumowującym ostatni rok, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podobnie jak w latach poprzednich pesymistycznie rysował sytuację na świecie i kondycję światowego porządku.

- Zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych, które ustanowiliście, są zagrożone. Filary pokoju i postępu uginają się pod ciężarem bezkarności, nierówności i obojętności - oświadczył sekretarz generalny ONZ.

Guterres stwierdził, że musimy odpowiedzieć sobie czy wybieramy "świat brutalnej siły czy świat praw". Dodał, że "suwerenne państwa są najeżdżane, głód używany jako broń, dym unosi się znad bombardowanych miast, gniew narasta w rozbitych społeczeństwach, podnosi się poziom mórz".

Sekretarz generalny ONZ wezwał przy tym do zawieszenia broni w Ukrainie i Stefie Gazy, w szczególnie ostrych słowach nakreślił sytuację w Palestynie. Jak stwierdził, jest ona "wynikiem decyzji, które przeczą podstawowym zasadom człowieczeństwa".

- Skala śmierci i zniszczeń przekracza wszelkie inne konflikty - powiedział Guterres. - Nic nie usprawiedliwia zamachów (w Izraelu) z 7 października (2023 roku) (...). Nic nie usprawiedliwia zbiorowej kary dla Palestyńczyków i systematycznego zniszczenia Gazy - dodał.

Sekretarz generalny wezwał po raz kolejny do zreformowania systemu ONZ, w tym rozszerzenia reprezentacji w Radzie Bezpieczeństwa. Wezwał też, by nie porzucać walki ze zmianami klimatu oraz ostrzegł przed wieloma niebezpieczeństwami nieuregulowanego rozwoju sztucznej inteligencji.

- Żadna firma nie powinna stać ponad prawem. Żadne maszyny nie powinny decydować o tym, kto żyje, a kto umiera. Żaden system nie powinien być wdrażany bez przejrzystości, bezpieczeństwa i odpowiedzialności - wzywał.

