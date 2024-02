Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas poniedziałkowego wystąpienia w think tanku Atlantic Council w Waszyngtonie odniósł się m.in. do gróźb rosyjskiego przywódcy Władimira Putina w kontekście użycia broni jądrowej.

- Sądzę więc, że to są w większości puste groźby i nie powinny prowadzić do odstraszenia nas od zrobienia słusznej rzeczy - podkreślił Sikorski.

Radosław Sikorski: Pomoc Ukrainie to nie tylko dobry uczynek

Minister spraw zagranicznych zamieścił także wpisy na platformie X, nawiązując w nich do swojego poniedziałkowego przemówienia.

"Amerykańska inwestycja w obronność Ukrainy jest dosłownym dowodem na to, że 'pomagając innym, pomagasz sobie'" - podał Sikorski, dodając: "Pomoc Ukrainie to nie tylko dobry uczynek. To dobry interes".