Siergiej Ławrow sugerował, ze NATO upadnie. Jest reakcja z Waszyngtonu

- Wiemy, że to, co najwyraźniej niepokoi Rosję, to fakt, że NATO zamierza mocno powrócić do swoich pierwotnych korzeni, czyli odstraszania. I to właśnie jest zadaniem NATO, a postęp w ich zaangażowaniu w obronę jest niezwykły - powiedziała rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce.