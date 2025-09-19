"Siedzieli bezczynnie". Rodziny ofiar potężnej katastrofy nie odpuszczają

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Rodziny czterech ofiar katastrofy samolotu linii Air India pozwały firmy: Boeing oraz Honeywell. Wskazano, że przedsiębiorstwa wiedziały o ryzyku wypadku od momentu zaprojektowania maszyn, ale nie zareagowały, wydając jedynie zalecenia sprawdzenia przełączników paliwa. To właśnie ta usterka miała być głównym powodem tragicznego wypadku, w którym zginęło 260 osób.

Katastrofa samolotu Air India. Zginęło ponad 200 osób
Katastrofa samolotu Air India. Zginęło ponad 200 osóbBasit Zargar / Zuma Press Agencja FORUM

W skrócie

  • Rodziny ofiar katastrofy Air India pozywają firmy Boeing i Honeywell za zaniedbania dotyczące wadliwych przełączników paliwa.
  • Pozew zarzuca producentom wiedzę o ryzyku wypadku i brak skutecznych działań naprawczych.
  • Katastrofa samolotu Boeing 787 Dreamliner w Indiach pochłonęła 260 ofiar i była największą tego typu tragedią w kraju.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rodziny czterech pasażerów, którzy zginęli w czerwcu na pokładzie samolotu linii Air India, wniosły w USA pozew przeciwko producentom samolotów Boeing oraz części do samolotów Honeywell, oskarżając firmy o zaniedbanie.

W pozwie złożonym we wtorek stwierdzono, że przyczyną wypadku były wadliwe przełączniki paliwa, a przedsiębiorstwa oskarżono o "niepodjęcie jakichkolwiek działań".

Obie firmy wiedziały o ryzyku wypadku od momentu zaprojektowania i wprowadzenia na rynek samolotu 787 Dreamliner oraz jego podzespołów - wynika z uzasadnienia.

Pozew po katastrofie Air India. Wskazano na wielkie zaniedbania producentów

"Boeing i Honeywell siedzieli bezczynnie, wydając ostrzeżenia, które zalecały jedynie sprawdzenie przełączników" - twierdzą rodziny, które złożyły pozew.

Ze wstępnych ustaleń AAIB - indyjskich służb odpowiedzialnych za badanie wypadków lotniczych - wynika, że w momencie startu przełączniki paliwa w maszynie Boeinga zostały przełączone z pozycji "praca" na "odcięcie".

To z kolei spowodowało problemy z uzyskaniem odpowiedniego ciągu przez samolot. W następstwie doszło do utraty siły nośnej i uderzenia maszyny o ziemię.

Zobacz również:

Katastrofa lotnicza samolotu Air India. Nowe doniesienia mediów
Świat

Katastrofa samolotu Air India. Media: Doszło do świadomego działania pilota

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Indyjskie Stowarzyszenie Pilotów Komercyjnych stwierdziło, że załoga samolotu numer 171 "postępowała zgodnie z przeszkoleniem i procedurami, przyjętymi w trudnych warunkach lotu, a piloci nie powinni być oczerniani na podstawie domysłów".

    Czarne skrzynki z kokpitu maszyny zarejestrowały rozmowę pilotów. - Dlaczego odciąłeś dopływ paliwa? - pytał jeden z nich. Drugi odparł, że tego nie zrobił.

    Katastrofa w Indiach. Dreamliner rozbił się po starcie

    Do katastrofy lotniczej samolotu Boeing 787 Dreamliner przewoźnika Air India doszło krótko po starcie 12 czerwca 2025 r. Samolot wyleciał z lotniska w indyjskim Ahmedabadzie.

    W wyniku zdarzenia zmarło 260 osób, a kolejne 61 odniosło obrażenia. To największa katastrofa lotnicza na terenie Indii.

    Źródła: BBC

    Zobacz również:

    Katastrofa lotnicza w Indiach
    Świat

    Nagrania z kokpitu w centrum uwagi. "Jeden szczegół prześladuje śledczych"

    Aneta Wasilewska
    Aneta Wasilewska
    Przydacz w „Graffiti” ostro o Sikorskim: Ośmiesza PolskęPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze