Przebywanie w jacuzzi może być niebezpieczne. Przekonali się o tym małżonkowie, którzy spędzali sobotnią noc, korzystając z hydromasażu. Mężczyzna został zaatakowany przez lwa górskiego. O incydencie w stanie Kolorado informuje CBS News.

Atak lwa górskiego w Kolorado. Pomogła latarka

"Ofiara powiedziała, że on i jego żona byli w wannie z hydromasażem, kiedy poczuł, że coś chwyta go za głowę. Po uświadomieniu sobie, że to puma , para użyła latarki i narobiła hałasu, co spowodowało wycofanie się zwierzęcia i umożliwiło im powrót do wynajmowanej nieruchomości" - przekazała w komunikacie lokalna służba zajmująca się parkami i dziką naturą.

CBS News podkreśliło, że mężczyzna miał cztery "powierzchowne zadrapania" na czubku głowy i w pobliżu ucha.

Specjaliści pochwalili zachowanie pary, która postąpiła bardzo przytomnie. - Para postąpiła słusznie, robiąc hałas i oświetlając lwa. Chociaż ofiara odniosła tylko niewielkie obrażenia, traktujemy ten incydent poważnie - powiedział Sean Shepherd zajmujący się sprawami dzikiej przyrody.

USA: Lew górski pod lupą. Zastawino pułapkę

Małżonkowie natychmiastowo poinformowali właściciela nieruchomości o ataku lwa górskiego. Ten zawiadomił służby, które dotychczas nie znalazły zwierzęcia. W nadziei na jego ujęcie postawiono specjalną pułapkę.

CBS News dodało, że to już 24. udokumentowany atak lwa górskiego na człowieka w stanie Kolorado od 1990 r.