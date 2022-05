Siedmiolatka wypiła cały kielich kościelnego wina. Nagranie hitem sieci

Na krótkim filmie widać, jak dziewczynka podchodzi do księdza i przyjmuje komunię na rękę. Po chwili ksiądz podaje jej kielich, by zaczerpnęła łyk. Jednak siedmiolatka w ciągu kilku sekund wypija zawartość do dna, co wprawia kapłana w zakłopotanie, a po chwili wywołuje u niego i u wiernych śmiech. Mimo to dziewczynka w białej sukni odchodzi od księdza z powagą.

Nagranie z udziałem siedmiolatki hitem mediów

Cała sytuacja została nagrana przez jedną z uczestniczek mszy i trafiła do mediów społecznościowych, a także tradycyjnych, jak telewizja CNN.

Tylko w serwisie TikTok nagranie obejrzano kilkadziesiąt milionów razy. Wydarzenie rozbawiło wielu internautów. "Chciało jej się pić", "a wyglądała na małego aniołka" - czytamy wśród tysięcy komentarzy.

