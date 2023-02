- Finał Super Bowl oznacza, że możemy oglądać świetne reklamy z przerwami na football amerykański pomiędzy nimi - powiedział Lucas Bongioanni, dyrektor kreatywny agencji reklamowej "The Community".

Jego słowa podkreślają liczby - w tym roku stacja Fox, która transmitowała Super Bowl żądała nawet siedmiu milionów dolarów za 30-sekundowy klip.

Netflix i General Motors

Podczas gdy na boisku zespół Kansas City Chiefs pokonał ekipę Philadelphia Eagles 38:35, wśród reklamodawców niekwestionowanym zwycięzcą okazał się koncern General Motors, który wspólnie z Netflixem stworzył minutową reklamę z udziałem aktora Willa Ferrella.

Spot to nawiązanie do umowy obu marek, w ramach której nowe samochody elektryczne General Motors pojawiają się w serialach Netflixa.

W reklamie hollywoodzki aktor jeździ elektrycznymi samochodami ze stajni GM po uniwersum największych hitów "Netflixa" takich jak "Squid Games", "Stranger Things", "Bridgerton" czy "Army of the Dead".

Według ekspertów, których cytuje "New York Post" ta reklama "była tak samo elektryczna jak jeden z pojazdów, którymi jeździł Ferrell".

Chris Graves, dyrektor kreatywny w agencji reklamowej Team One, powiedział, że spot zadziałał, ponieważ udało się w nim połączyć partnerstwo między dwiema dużymi markami w sposób, który był zarówno zabawny, jak i łatwy do zrozumienia.

- Największym osiągnięciem tego spotu jest to, że wygląda prosto, a jednocześnie przekazuje złożony przekaz i nadal zapewnia rozrywkę od początku do końca - stwierdził z kolei Lucas Bongioanni z agencji "The Community".

Workday

Kolejną ciekawą reklamą jest spot firmy Workday, która jest dostawcą oprogramowania do zarządzania finansami. W reklamie wystąpiły takie gwiazdy rocka jak Billy Idol, Ozzy Osborne, Joan Jett i Paul Stanley z grupy KISS.

Muzycy besztają sztywnych pracowników biurowych za nazywanie siebie nawzajem "gwiazdami rocka".

"Wiemy, że korzystanie z Workday sprawia, że jesteś świetny w swojej pracy... ale nie czyni cię to gwiazdą rocka " - brzmi przesłanie klipu.

Doritos

Na muzyczne gwiazdy postawiła również marka Doritos. Głównym bohaterem spotu producenta trójkątnych nachosów jest raper Jack Harlow, który zainspirowany charakterystycznym kształtem chipsów postanawia porzucić swoją dotychczasową karierę na rzecz gry... na trójkącie.

Wszystko jednak na nic ponieważ na końcu okazuje się, że ma w tym aspekcie silną konkurencję i główną nagrodę zgarnia mu sprzed nosa sam Elton John.

PopCorners

Uwagę widzów i ekspertów przykuła również reklama firmy PopCorners. W ich spocie reklamowym stylizowanym na serial "Breaking Bad" wystąpiły gwiazdy tej produkcji Bryan Cranston i Aaron Paul, którzy po latach ponownie wystąpili jako Walter White i Jesse Pinkman.

Tym razem jednak zamiast produkować i sprzedawać metamfetaminę, postawili na produkcję kukurydzianych przekąsek.

Skechers

Widzom na pewno nie umknęła również reklama Skechers. W sporcie firmy zajmującej się sprzedażą obuwia i odzieży sportowej wystąpili Martha Stewart i Snoop Dogg.

Hellmann's

Eksperci docenili również pomysł twórców reklamy majonezu Hellmann's, którzy postawili na grę słów związaną z występującymi w spocie aktorami.

W reklamie pojawił się aktor Jon Hamm (Ham - szynka) oraz aktorka Brie Larson (Brie - odmiana francuskiego sera), którzy utknęli w lodówce z wielkim słoikiem majonezu.

Pepsi

Dwuklipową reklamę przygotowała natomiast firma Pepsi. Główne role w krótkich filmach reklamowych zagrali Ben Stiller i Steve Martin. Znani aktorzy reklamując Pepsi Zero Sugar zachęcają konsumentów, aby sami spróbowali napój, a nie polegali na reakcjach celebrytów, które mogą być tylko grą aktorską.

Paramount

Ciekawą reklamę ze znanym aktorem zaprezentowała również wytwórnia filmowa Paramount. Główną rolę w spocie zagrał Sylvester Stallone. Aktor, który był gwiazdą serialu "Tulsa King", wystąpi również wraz z rodziną w serii dokumentalnej typu reality show "The Family Stallone".

T-Mobile

Ciekawy spot w formie musicalu przedstawiła firma T-Mobile, która ponownie zaangażowała do swojej reklamy aktorów znanych z serialu "Hoży doktorzy" - Zacha Braffa i Donalda Faisona, którym towarzyszy John Travolta.

Celebryci reklamując usługi firmy wyśpiewują ofertę operatora komórkowego do muzyki znanego hitu "Summer Nights" z musicalu "Grease".

Rakuten

Na powrót do filmu sprzed lat zdecydował się również Rakuten. W reklamie firmy zajmującej się handlem elektronicznym i sprzedażą detaliczną online wystąpiła Alicia Silverstone, która ponownie wcieliła się w rolę Cher Horowitz z filmu "Clueless".

W spocie aktorka, która wraca do liceum, przekonuje, że zakupy, czyli ulubione zajęcie bohaterki komedii z 1995 roku, stają się prostsze i wygodniejsze dzięki platformie Rakuten.

