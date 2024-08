To była wyjątkowo ciemna noc na trzech wyspach na Morzu Egejskim. Upał i duże zapotrzebowanie na prąd doprowadziły do poważnej awarii sieci energetycznej na popularnych wśród turystów Folegandros, Sikinos i Ios. Chociaż do dwóch z tych wysp dostawy energii udało się już przywrócić, na trzeciej problemu jeszcze nie udało się do końca rozwiązać.