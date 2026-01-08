Siarczyste mrozy za polską granicą. Prawdziwe załamanie nastąpi w piątek

Potężne mrozy rozgościły się w Niemczech. W czwartek w tamtejszym biegunie zimna - miejscowości Kuhnhaide - zanotowano prawie 30 stopni mrozu. W wielu miejscach odwołuje się zaplanowane na najbliższe dni zajęcia, w Hamburgu zamknięte będą szkoły. Służby meteorologiczne ostrzegają przed "ekstremalną sytuacją", a władze Brandenburgii odradzają podróżowanie, o ile nie będzie to konieczne.

Tradycyjne niemieckie domy pokryte śniegiem, nałożony fragment kolorowej mapy pogodowej prezentującej prognozę opadów oraz frontów atmosferycznych w regionie.
W czwartek lokalnie w Niemczech zanotowano mróz sięgający niemal -30 stopni. W piątek nadejdą groźne śnieżyceIMAGO/Rene Traut/Imago Stock and People/East News/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Niemcy przygotowują się na potężne uderzenie zimy, którego apogeum ma nastąpić w piątek. Wówczas najmocniej może ucierpieć północ kraju. Odwoływanych jest wiele zaplanowanych wydarzeń, będą też spore utrudnienia na kolei.

Niemcy szykują się na ekstremalną pogodę. Lepiej zrezygnować z podróży

"To będzie sytuacja ekstremalna" - ostrzega niemiecka służba pogodowa (DWD) w Poczdamie. Eksperci spodziewają się, że w piątek ten rejon kraju nawiedzą intensywne śnieżyce, przynosząc około 10-20 cm świeżego śniegu. Na południu Brandenburgii możliwe tez będą mieszane opady deszczu ze śniegiem.

Część Niemiec w czwartek doświadczyła silnych mrozów. Największe zanotowano w miejscowości Kuhnhaide w Saksonii, uznawane za najzimniejsze w kraju. Rano było tam -27,8 st. C.

    W pozostałych miejscach Niemiec jest jednak cieplej i panuje niewielki mróz lub temperatury w okolicy zera stopni. Największym zagrożeniem zdają się intensywne opady śniegu, spodziewanie przede wszystkim w piątek.

    Tego dnia synoptycy prognozują intensywne opady w pasie ciągnącym się od Morza Północnego na wschód. Z tego powodu na obszarze od Fryzji Wschodniej do Hamburga i dużej części Szlezwiku-Holsztynu obowiązuje czerwone ostrzeżenie pogodowe.

    Z powodu fatalnych prognoz władze Hamburga zaapelowały do mieszkańców o to, by w piątek w miarę możliwości zrezygnować z podróży, o ile nie będą one niezbędne. Mieszkańcom doradzono pozostanie w domach. Podobny apel wystosował minister transportu Brandenburgii Detlef Tabbert.

    Kolorowa mapa pogodowa Europy Środkowej i Zachodniej prezentująca rozkład opadów, temperatury, ciśnienia atmosferycznego oraz chmur według modelu ECMWF. Widoczny duży niż z centrum w okolicach Wielkiej Brytanii, rozciągające się pasma opadów oraz inten...
    W piątek przez Niemcy przetoczą się intensywne śnieżyce, które najwięcej śniegu przyniosą na północnym zachodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

    Odwołane zajęcia, zamknięte szkoły. Pociągi nie wszędzie dojadą

    Odwoływanych jest wiele zajęć zaplanowanych na piątek oraz na weekend. W Hamburgu odwołano sobotnie i niedzielne mecze hokejowe, zamknięto też cotygodniowe targi.

    Również w Hamburgu w piątek nie odbędą się stacjonarne zajęcia w szkołach. W piątek nie będą kursowały autobusy szkolne w Altmarkkreis Salzwedel w w kraju związkowym Saksonia-Anhalt.

    W wielu miejscach może dochodzić do potężnych utrudnień. Na wielu lotniskach niektóre loty mogą zostać odwołane lub zanotować opóźnienia.

    Operator kolejowy Deutsche Bahn zawiesił już w czwartek po południu niektóre połączenia na północy i północnym wschodzie Niemiec. Prędkość pociągów ekspresowych w piątek będzie ograniczona.

    Źródło: NDR, DWD, "Bild", BZ-Berlin

