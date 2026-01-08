Siarczyste mrozy za polską granicą. Prawdziwe załamanie nastąpi w piątek
Potężne mrozy rozgościły się w Niemczech. W czwartek w tamtejszym biegunie zimna - miejscowości Kuhnhaide - zanotowano prawie 30 stopni mrozu. W wielu miejscach odwołuje się zaplanowane na najbliższe dni zajęcia, w Hamburgu zamknięte będą szkoły. Służby meteorologiczne ostrzegają przed "ekstremalną sytuacją", a władze Brandenburgii odradzają podróżowanie, o ile nie będzie to konieczne.
Niemcy przygotowują się na potężne uderzenie zimy, którego apogeum ma nastąpić w piątek. Wówczas najmocniej może ucierpieć północ kraju. Odwoływanych jest wiele zaplanowanych wydarzeń, będą też spore utrudnienia na kolei.
Niemcy szykują się na ekstremalną pogodę. Lepiej zrezygnować z podróży
"To będzie sytuacja ekstremalna" - ostrzega niemiecka służba pogodowa (DWD) w Poczdamie. Eksperci spodziewają się, że w piątek ten rejon kraju nawiedzą intensywne śnieżyce, przynosząc około 10-20 cm świeżego śniegu. Na południu Brandenburgii możliwe tez będą mieszane opady deszczu ze śniegiem.
Część Niemiec w czwartek doświadczyła silnych mrozów. Największe zanotowano w miejscowości Kuhnhaide w Saksonii, uznawane za najzimniejsze w kraju. Rano było tam -27,8 st. C.
W pozostałych miejscach Niemiec jest jednak cieplej i panuje niewielki mróz lub temperatury w okolicy zera stopni. Największym zagrożeniem zdają się intensywne opady śniegu, spodziewanie przede wszystkim w piątek.
Tego dnia synoptycy prognozują intensywne opady w pasie ciągnącym się od Morza Północnego na wschód. Z tego powodu na obszarze od Fryzji Wschodniej do Hamburga i dużej części Szlezwiku-Holsztynu obowiązuje czerwone ostrzeżenie pogodowe.
Z powodu fatalnych prognoz władze Hamburga zaapelowały do mieszkańców o to, by w piątek w miarę możliwości zrezygnować z podróży, o ile nie będą one niezbędne. Mieszkańcom doradzono pozostanie w domach. Podobny apel wystosował minister transportu Brandenburgii Detlef Tabbert.
Odwołane zajęcia, zamknięte szkoły. Pociągi nie wszędzie dojadą
Odwoływanych jest wiele zajęć zaplanowanych na piątek oraz na weekend. W Hamburgu odwołano sobotnie i niedzielne mecze hokejowe, zamknięto też cotygodniowe targi.
Również w Hamburgu w piątek nie odbędą się stacjonarne zajęcia w szkołach. W piątek nie będą kursowały autobusy szkolne w Altmarkkreis Salzwedel w w kraju związkowym Saksonia-Anhalt.
W wielu miejscach może dochodzić do potężnych utrudnień. Na wielu lotniskach niektóre loty mogą zostać odwołane lub zanotować opóźnienia.
Operator kolejowy Deutsche Bahn zawiesił już w czwartek po południu niektóre połączenia na północy i północnym wschodzie Niemiec. Prędkość pociągów ekspresowych w piątek będzie ograniczona.
Źródło: NDR, DWD, "Bild", BZ-Berlin
