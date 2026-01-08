Niemcy przygotowują się na potężne uderzenie zimy, którego apogeum ma nastąpić w piątek. Wówczas najmocniej może ucierpieć północ kraju. Odwoływanych jest wiele zaplanowanych wydarzeń, będą też spore utrudnienia na kolei.

Niemcy szykują się na ekstremalną pogodę. Lepiej zrezygnować z podróży

"To będzie sytuacja ekstremalna" - ostrzega niemiecka służba pogodowa (DWD) w Poczdamie. Eksperci spodziewają się, że w piątek ten rejon kraju nawiedzą intensywne śnieżyce, przynosząc około 10-20 cm świeżego śniegu. Na południu Brandenburgii możliwe tez będą mieszane opady deszczu ze śniegiem.

Część Niemiec w czwartek doświadczyła silnych mrozów. Największe zanotowano w miejscowości Kuhnhaide w Saksonii, uznawane za najzimniejsze w kraju. Rano było tam -27,8 st. C.

W pozostałych miejscach Niemiec jest jednak cieplej i panuje niewielki mróz lub temperatury w okolicy zera stopni. Największym zagrożeniem zdają się intensywne opady śniegu, spodziewanie przede wszystkim w piątek.

Tego dnia synoptycy prognozują intensywne opady w pasie ciągnącym się od Morza Północnego na wschód. Z tego powodu na obszarze od Fryzji Wschodniej do Hamburga i dużej części Szlezwiku-Holsztynu obowiązuje czerwone ostrzeżenie pogodowe.

Z powodu fatalnych prognoz władze Hamburga zaapelowały do mieszkańców o to, by w piątek w miarę możliwości zrezygnować z podróży, o ile nie będą one niezbędne. Mieszkańcom doradzono pozostanie w domach. Podobny apel wystosował minister transportu Brandenburgii Detlef Tabbert.

W piątek przez Niemcy przetoczą się intensywne śnieżyce, które najwięcej śniegu przyniosą na północnym zachodzie WXCharts materiał zewnętrzny

Odwołane zajęcia, zamknięte szkoły. Pociągi nie wszędzie dojadą

Odwoływanych jest wiele zajęć zaplanowanych na piątek oraz na weekend. W Hamburgu odwołano sobotnie i niedzielne mecze hokejowe, zamknięto też cotygodniowe targi.

Również w Hamburgu w piątek nie odbędą się stacjonarne zajęcia w szkołach. W piątek nie będą kursowały autobusy szkolne w Altmarkkreis Salzwedel w w kraju związkowym Saksonia-Anhalt.

W wielu miejscach może dochodzić do potężnych utrudnień. Na wielu lotniskach niektóre loty mogą zostać odwołane lub zanotować opóźnienia.

Operator kolejowy Deutsche Bahn zawiesił już w czwartek po południu niektóre połączenia na północy i północnym wschodzie Niemiec. Prędkość pociągów ekspresowych w piątek będzie ograniczona.

Źródło: NDR, DWD, "Bild", BZ-Berlin

