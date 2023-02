Siarczyste mrozy w USA. Zanotowano rekordowo niską temperaturę

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Świat

Ostrzeżenia przed mrozami, które zagrażają życiu wystosowano do ponad 20 milionów ludzi na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Odczuwalna temperatura spadła tam do około minus 20 stopni Celsjusza, a sytuację pogarszają porywiste wichury. W stanie New Hampshire padł prawdopodobnie amerykański rekord zimna - minus 77 stopni C.

Zdjęcie USA: Mount Washington, gdzie odnotowano rekordowo niską temperaturę / Robert F. Bukaty / East News