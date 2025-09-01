W skrócie Trzęsienie ziemi w Afganistanie spowodowało śmierć ponad 800 osób, są tysiące rannych.

Największe zniszczenia odnotowano w prowincji Kunar, szpitale cały czas przyjmują poszkodowanych.

To kolejne silne trzęsienie ziemi w Afganistanie w ostatnich latach.

Wstrząsy odnotowano o godz. 21:17 lokalnego czasu, na głębokości 8 kilometrów, 27 kilometrów na wschód od Dżalalabadu w prowincji Nangahar. Wiadomo o setkach ofiar śmiertelnych i tysiącach rannych.

"Co pięć minut nowy pacjent"

Największe zniszczenia odnotowano w prowincji Kunar. Tylko tam zginęło około 800 osób. Kolejne 12 zanotowano w prowincji Nangahar - informują władze Afganistanu. Te liczby mogą się jeszcze zmienić, ponieważ do szpitali cały czas trafiają nowe osoby, a do niektórych zniszczonych miejsc cały czas trudno dotrzeć.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie spowodowało śmierć co najmniej 800 osób USGS HANDOUT PAP/EPA

Do głównego szpitala w Asadabadzie, stolicy prowincji Kunar, przyjmuje się "nowego pacjenta co pięć minut" - powiedział serwisowi BBC dr Muladad, szef placówki. W ciągu kilku ostatnich godzin do szpitala miało trafić 188 rannych mężczyzn, kobiet i dzieci. Ponieważ zabrakło łóżek, nowych pacjentów trzeba kłaść na podłodze.

Dr Muladad powiedział, że jest to taki kryzys, z jakim nigdy wcześniej nie miał do czynienia.

Jeden ze świadków, mieszkający w Asadabadzie Faridullah Fazli, powiedział że "było to bardzo silne trzęsienie, któremu towarzyszyły przerażające odgłosy".

"Nie spaliśmy do rana. Po głównym trzęsieniu wystąpiły niewielkie wstrząsy, które wciąż się pojawiają" - dodał mężczyzna w rozmowie z BBC. "To była straszna sytuacja, panuje atmosfera strachu i terroru" - powiedział Fazli.

Podczas konferencji prasowej w Kabulu rzecznik talibów Zabihullah Mujahid poinformował, że bilans ofiar wzrósł z wcześniejszych 622 do ponad 800. Ponad 2500 osób zostało rannych. Nie zmienił się jednak bilans w prowincji Nangarhar: 12 zabitych i 255 rannych.

Walą się budynki, akcja ratunkowa trwa

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej nagrań, na których widać zarówno same wstrząsy, jak też ich skutki, czyli walące się budynki mieszkalne:

Zniszczonych zostało wiele wiosek w odludnych, górskich regionach. Często nie można się do nich dostać lądem, więc służby ratunkowe do ewakuacji rannych wykorzystują śmigłowce.

W Afganistanie silne trzęsienia ziemi nie są niczym wyjątkowym. W tej aktywnie sejsmicznie części Azji tego typu katastrofy zdarzają się dość często. Ostatnim tam silnym kataklizmem było trzęsienie ziemi z 2023 roku. Seria wstrząsów w prowincji Herat doprowadziła wówczas do śmierci ponad 1000 osób.

Rok wcześniej w prowincji Paktika inne trzęsienie ziemi spowodowało śmierć podobnej ilości ludzi.

Źródło: BBC, AFP

