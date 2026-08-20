Setki tysięcy za miejsce w luksusowym bunkrze. Potężny projekt w Szwajcarii

W skrócie W miejscowości Lungern w Szwajcarii rozpoczęto budowę dużego kompleksu bunkrów, który ma obejmować luksusowe mieszkania i magazyny, a koszt wynajmu takich przestrzeni sięga setek tysięcy franków szwajcarskich.

Projekt Brünig Mega Safe przewiduje powstanie dwudziestu czterech komór magazynowych, luksusowych mieszkań, gabinetów, sal konferencyjnych oraz część przeznaczoną dla Instytutu Brünig, specjalizującego się w szkoleniach, dotyczących bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Osoby zainteresowane będą mogły wykupić 99-letnią dzierżawę miejsca w bunkrze, który zapewni bezpieczeństwo w razie poważnego kryzysu.

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Jak donoszą światowe media, w tym m.in. WION News i TSN, budowa luksusowego kompleksu ruszyła w miejscowości Lungern w Szwajcarii na początku 2026 roku, kiedy projekt Brünig Mega Safe zyskał wystarczającą liczbę inwestorów.

Szwajcaria. W miejscowości Lungern powstaje luksusowy kompleks bunkrów

Planowo prace mają potrwać ok. dwóch lat i ostatecznie doprowadzić do powstania ogromnego kompleksu bunkrów na głębokości ponad 100 metrów.

W jego ramach wybudowane mają zostać dwadzieścia cztery specjalnie zaprojektowane komory, dostosowane do celów magazynowych. Za miejsce w takiej przestrzeni potencjalny nabywca musi zapłacić co najmniej 500 tysięcy franków szwajcarskich (ponad dwa miliony złotych).

Jednak kompleks obejmie nie tylko magazyny. W planach są także luksusowe przestrzenie mieszkalne, gabinety czy sale konferencyjne, gdzie klienci będą mogli przeczekać każdy kryzys, do którego dojdzie na powierzchni ziemi.

Co więcej, jak donoszą media, część dostępnej przestrzeni zajmie Instytut Brünig, wyspecjalizowany ośrodek, zajmujący się taktycznymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Ogromna inwestycja w Szwajcarii. Bogacze będą mogli wykupić miejsce w bunkrze

Kompleks budowany przez Brünig Mega Safe to nie pierwsza tego typu inwestycja w Szwajcarii. Od dziesięcioleci państwo to rozwija podziemną sieć konstrukcji - bunkrów, stanowisk artyleryjskich i fortec - na wypadek poważnego konfliktu na dużą skalę. Tym razem jednak mamy do czynienia z projektem skierowanym do inwestorów prywatnych.

Zainteresowani klienci będą mogli wykupić 99-letnią dzierżawę przestrzeni w inwestycji, która w razie kryzysu pozwoli na bezpieczne przechowanie mienia lub zapewni osobiste bezpieczeństwo.

Źródła: WION News, TSN



