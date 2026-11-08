Setki tysięcy osób przeciwko Izraelowi. Tłumy na ulicach, mają żądania

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Ogromna demonstracja przeciwko Izraelowi w Holandii. Ulicami Amsterdamu - według organizatorów - przeszło ponad 200 tys. osób. Uczestnicy zgromadzenia pod hasłem "Czerwona Linia" domagali się od rządu m.in. działań wobec Izraela w związku z sytuacją w Strefie Gazy.

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Tłum demonstrantów podczas propalestyńskiego marszu pod hasłem "Czerwona Linia" w Amsterdamie.
Demonstracja przeciwko Izraelowi w AmsterdamieYANIS DEPLAZES / HANS LUCAS AFP

W skrócie

  • Według organizatorów ponad 200 tys. osób wzięło udział w demonstracji pod hasłem Czerwona Linia, która przeszła ulicami Amsterdamu przeciwko działaniom Izraela.
  • Uczestnicy zgromadzenia żądają zaostrzenia sankcji handlowych wobec Izraela, wstrzymania sprzedaży broni oraz uznania działań w Strefie Gazy za ludobójstwo.
  • Holenderski rząd Roba Jettena wprowadził zakaz importu produktów z izraelskich osiedli, co doprowadziło do zaostrzenia sporu dyplomatycznego z władzami Izraela.
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Wśród żądań znalazły się zaostrzenie sankcji handlowych wobec Izraela, uznanie działań w Strefie Gazy za ludobójstwo oraz wstrzymanie wszelkiej sprzedaży broni państwu izraelskiemu.

Według organizatorów w zgromadzeniu zorganizowanym pod hasłem "Czerwona Linia" wzięło udział ponad 200 tys. osób.

Jak przypomniała agencja Associated Press, działania izraelskiej armii w Strefie Gazy negatywnie wpłynęły na stosunki między Holandią a Izraelem.

W ubiegłym roku sytuacja doprowadziła do dymisji holenderskiego ministra spraw zagranicznych, który dążył do wprowadzenia nowych sankcji na Tel Awiw.

Amsterdam. Wielki protest przeciwko Izraelowi, setki tysięcy demonstrantów

Nowy rząd Roba Jettena wprowadził zakaz importu produktów pochodzących z izraelskich osiedli, wywołując spór dyplomatyczny z Izraelem.

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Sam Jetten - jeszcze jako kandydat w wyborach parlamentarnych - uczestniczył w podobnym marszu w ubiegłym roku; nie pojawił się jednak na niedzielnej demonstracji, uznając swój udział w takim proteście za "niestosowny".

Podobne demonstracje odbyły się w ubiegłym roku w Hadze oraz Amsterdamie, gromadząc rekordową liczbę uczestników; według organizatorów w samym Amsterdamie wzięło w nich udział 250 tys. osób.

Izrael odrzuca oskarżenia o popełnianie ludobójstwa w Strefie Gazy po ataku Hamasu na południu Izraela 7 października 2023 r. W odwecie za atak Izrael rozpoczął ofensywę, w wyniku której zginęły dziesiątki tysięcy Palestyńczyków, a znaczna część Strefy Gazy została zniszczona.

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