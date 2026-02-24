W skrócie Niż typu nor'easter wywołał rekordowe opady śniegu i paraliż w północno-wschodnich stanach USA.

Zamknięto szkoły, wstrzymano transport, czasowo zablokowano mosty i autostrady, a zakazy podróżowania wprowadzono w siedmiu stanach.

Odnotowano tysiące odwołanych lotów, setki wypadków drogowych i przerwy w dostawie prądu dla pół miliona osób.

Niż typu nor'easter sparaliżował region zamieszkany przez ponad 40 mln ludzi. Jak relacjonuje "Washington Post", stany wyjątkowe wprowadzono w Nowym Jorku, New Jersey, Pensylwanii, Delaware, Connecticut, Rhode Island i Massachusetts.

W wielu miejscach obowiązywały zakazy podróżowania, zamknięto szkoły, wstrzymano transport publiczny, a kluczowe mosty i autostrady były czasowo nieprzejezdne.

Uderzenie niebezpiecznej pogody w USA. Rekordowa skala opadów śniegu

Skala opadów była rekordowa. W Warwick (Rhode Island) zanotowano 92 cm śniegu, a w Providence ponad 83 cm, co czyni tę burzę jedną z największych w historii pomiarów od 1904 r. W Newark spadło niemal 69 cm śniegu, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii miasta.

W rejonach stanu Nowy Jork i na Long Island suma opadów przekroczyła 60-70 cm. W Central Parku zarejestrowano ponad 48 cm, a na Staten Island miejscami powyżej 60 cm śniegu.

Nowy Jork intensywne zawieje powodowały zjawisko whiteout, ograniczając widoczność poniżej 200 metrów. Najsilniejsze porywy wiatru w stanie Nowy Jork, osiągające 135 km/h, nawiedziły Montauk Point na Long Island. Burmistrz Norwego Jorku Zohran Mamdani zachwalał akcję rekrutacji tymczasowych pracowników do odśnieżania miejsc publicznych.

Mimo że w całym mieście do walki z żywiołem skierowano 2,6 tys. pługów i solarek, mieszkańcy Long Island oraz Staten Island skarżyli się na opóźnienia, twierdząc, że na wiele ulic pługi nie dotarły do późnych godzin wieczornych. Na samym Long Island było co najmniej 130 wypadków drogowych.

USA. Tysiące odwołanych lotów, setki wypadków, pół miliona osób bez prądu

W Massachusetts wiatr osiągał siłę huraganu 2. kategorii (140-158 km/godz.). Przedstawiciele lokalnych władz porównywali skutki nawałnicy do uderzenia cyklonu tropikalnego.

Z lotnisk w Nowym Jorku, Bostonie, Newark i Filadelfii odwołano ponad 2 tys. lotów, w tym 98 proc. rejsów z portu LaGuardia. Przerwy w dostawie prądu dotknęły blisko pół miliona odbiorców w Massachusetts, New Jersey i Delaware.

Mamdani apelował do mieszkańców o pozostanie w domach, podkreślając, że usuwanie skutków nawałnicy potrwa wiele dni. Synoptycy ostrzegają, że to nie koniec utrudnień - kolejne prognozowane na ten tydzień śnieżyce mogą przynieść następne kilkanaście centymetrów opadu w północno-wschodniej części USA.

