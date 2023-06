Choć ćwiczenia NATO odbywają się regularnie, Air Defender 2023 są największymi do tej pory w historii Sojuszu. Mają one przygotować żołnierzy do ochrony przed atakami z powietrza (samolotów, dronów i rakiet) na miasta i infrastrukturę krytyczną.

Kluczowy jest również moment ćwiczeń, które odbywają się w cieniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę i rozpoczętej niedawno kontrofensywy sił ukraińskich. Pierwszego dnia ćwiczeń NATO, we wtorek 12 czerwca, Rosjanie dokonali brutalnego ataku rakietowego na Krzywy Róg , w wyniku którego zginęli cywile.

Zdjęcie Myśliwce Tornado niemieckich sił powietrznych / DAVID YOUNG/DPA / AFP

"Razem silniejsi"

- Air Defender jest niezbędny, ponieważ żyjemy w bardziej niebezpiecznym świecie. W obliczu największego kryzysu bezpieczeństwa w tym pokoleniu, jesteśmy zjednoczeni, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym krajom i naszym obywatelom - powiedziała w oświadczeniu rzeczniczka NATO Oana Lungescu.

- Terytorium NATO to czerwona linia i jesteśmy gotowi bronić każdego jej centymetra - dodaje generał broni Ingo Gerhartz, szef niemieckich sił powietrznych.

"Razem silniejsi" - piszą lotnicy, zamieszczając nagrania z manewrów.