Brytyjskie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCSC) ujawniło działalność rosyjskiej jednostki GRU 26165 (Głównego Zarządu Wywiadowczego), która obejmowała m.in. ataki na kamery podłączone do internetu znajdujące się na przejściach granicznych, a także w pobliżu instalacji wojskowych . Były to prawdopodobnie zarówno kamery prywatne, jak i monitoring miejski.

Jak pisze brytyjski dziennik, w pobliżu "obiektów wojskowych i stacji kolejowych (Rosjanie) uzyskali dostęp do ok. 10 tys. kamer , aby śledzić przemieszczanie się pomocy do Ukrainy", z czego 80 proc. znajdowało się w Ukrainie, 10 proc. w Rumunii, 4 proc. w Polsce , 2,8 proc. na Węgrzech i 1,7 proc. na Słowacji. Nie podano lokalizacji zhakowanych kamer. Ataki miały polegać na dostępie do pojedynczych klatek filmowych, a nie ciągłego zapisu wideo.

Ponadto jednostka GRU dokonywała włamań do skrzynek mailowych w celu wysyłania listów (wiadomości phishingowych) zawierających pornografię i fałszywe dane, by w ten sposób zdobyć hasła do kont i włamywać się do systemów internetowych. E-maile były zazwyczaj pisane w ojczystym języku odbiorcy i kierowane wyłącznie do niego.