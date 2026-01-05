W skrócie Setki Amerykanów wyszły na ulice, protestując przeciwko interwencji USA w Wenezueli.

Demonstranci wyrażali sprzeciw wobec polityki Donalda Trumpa i domagali się poszanowania suwerenności Wenezueli.

Wenezuelscy emigranci na całym świecie świętowali obalenie Nicolasa Maduro oraz wsparli działania amerykańskiej administracji.

Protestujący wyszli na ulice miast w całych Stanach Zjednoczonych - między innymi w Chicago, Dallas, Nowym Jorku, Filadelfii, Pittsburghu, San Francisco i Seattle.

- Nieważne, czy to Irak Saddama Husajna, czy talibowie w Afganistanie, Panama, Libia. Za każdym razem, gdy Stany Zjednoczone atakują inny kraj, to mieszkańcy tych krajów cierpią najbardziej - powiedział Andy Thayer, jeden z protestujących w Chicago.

Wielu uczestników demonstracji argumentowało także, że administracja Donalda Trumpa nie miała prawa przeprowadzić tego typu operacji w Wenezueli, szczególnie bez zgody amerykańskiego Kongresu.

Interwencja USA w Wenezueli. Amerykanie wyszli na ulice

- Jesteśmy tu, aby okazać solidarność z krajem, którego suwerenność i samostanowienie zostały naruszone przez nasz rząd - powiedział Taylor Young, jeden z organizatorów protestu w Seattle.

Aktywista dodał, że celem demonstrantów jest pokazanie, że amerykańskie społeczeństwo "nie będzie stać z boku".

Podczas protestów w Seattle uczestnicy trzymali transparenty z hasłami takimi jak "Żadnej krwi za ropę" oraz "Stop bombardowaniu Wenezueli". Tematem protestów stały się także deportacje żyjących w Stanach Zjednoczonych obywateli Wenezueli.

- Wywołujemy wojny, wywołujemy chaos, a jednocześnie porywamy naszych sąsiadów i odsyłamy ich z powrotem do krajów, które destabilizujemy - powiedziała Olivia DiNucci, działaczka antywojenna z grupy aktywistów Code Pink.

Niektórzy protestujący domagali się także uwolnienia Nicolasa Maduro.

USA schwytały Nicolasa Maduro. Wenezuelscy emigranci świętują

W mieście Doral na Florydzie, zamieszkanym przez liczną populację wenezuelskich migrantów, również doszło do demonstracji. Tutaj jednak protestujący wyrażali swoje poparcie dla działań Donalda Trumpa.

- To moment, na który czekali wszyscy Wenezuelczycy. Teraz musimy być cierpliwi, czekamy na oświadczenia prawowitych przywódców Marii Coriny Machado i Edmundo Gonzaleza Urrutii - stwierdziła jedna z demonstrujących w rozmowie z CNN.

Podobne demonstracje wenezuelskiej diaspory odbyły się także poza Stanami Zjednoczonymi, m.in. w Madrycie, Limie czy Santiago. - W końcu będziemy mogli wrócić do domu. W końcu będziemy mieć wolny kraj - mówił jeden z demonstrujących w stolicy Chile.

Źródło: "The Guardian"

