W skrócie Holandia zmaga się z potężnymi opadami śniegu, paraliżującymi transport lotniczy, drogowy i kolejowy.

Setki lotów zostały odwołane, na drogach utworzyły się korki o długości ponad 700 kilometrów, a służby apelują o unikanie podróży.

Prognozy przewidują nawet 300 miliardów kilogramów śniegu, a intensywne opady śniegu paraliżują również sąsiednie kraje.

Środa będzie szóstym dniem z rzędu, podczas którego Holendrzy będą się zmagać z intensywnymi opadami śniegu. Od tylu dni występują też potężne utrudnienia w funkcjonowaniu ważnego międzynarodowego lotniska Schiphol w Amsterdamie.

Setki odwołanych lotów. Na drogach korki długie na 700 kilometrów

Schiphol to najważniejszy port lotniczy w Holandii i piąty pod względem liczby obsługiwanych pasażerów na świecie. Z powodu fatalnych warunków do godz. 7:45 w środę odwołano 718 lotów - informują holenderskie media.

Na lotnisku koczuje ponad tysiąc pasażerów, którzy musieli spędzić tam noc. Władze portu zapewniły im łóżka polowe oraz posiłek. Możliwe, że w środę opóźnione lub odwołane zostaną kolejne loty.

Łóżka polowe rozłożone dla pasażerów koczujących na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Z powodu śnieżycy odwołano ponad 700 lotów MICHEL VAN BERGEN PAP/EPA

W środę rano w całej Holandii na drogach notowano korki o łącznej długości ponad 700 kilometrów - podaje agencja informacyjna NOS, powołując się na dane ministerstwa infrastruktury (Rijkswaterstaat).

To najgorsza tego typu sytuacja od 10 lutego 1999 roku, kiedy w godzinach szczytu łączna długość korków w Holandii sięgnęła 774 km.

Rijkswaterstaat zaapelował do kierowców, by w miarę możliwości unikali podróży i jeśli będą w stanie, niech pracują zdalnie z domu.

W praktycznie całym kraju obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia związane z intensywnymi opadami śniegu. Służba meteorologiczna (KNMI) ocenia, że w ciągu dnia w wielu miejscach grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o 5-10 cm.

Miliardy kilogramów śniegu. Eksperci ostrzegają

Jeśli spełni się czarny scenariusz i opady będą na tyle silne, by przynieść średnio około 5 cm śniegu w całym kraju, to cytowany przez NOS meteorolog Kuipers Munneke obliczył, że w środę może spaść "nawet 300 miliardów kilogramów" śniegu.

Oczywiście, to może być trochę więcej lub mniej, ale na pewno będzie to kilkaset miliardów kilogramów śniegu - ocenił Munneke.

Służby drogowe cały czas walczą o odśnieżenie nawierzchni, rozsypując miliony kilogramów soli. W wielu miejscach nie są jednak w stanie udrożnić ruchu.

Intensywne opady śniegu w środę mogą swoim zasięgiem objąć praktycznie całą Holandię WXCharts materiał zewnętrzny

W najbliższych godzinach nie będą kursowały autobusy w Rotterdamie. Podróżni w mieście mogą się natomiast poruszać tramwajami i metrem.

Poważnie zakłócony jest również ruch autobusowy w Utrechcie - możliwe, że tam uda się go wznowić po południu. W prowincji Groningen autobusowy przewoźnik Qbuzz zdecydował, że autobusy pozostaną w bazach przez cały dzień.

Najlepiej sytuacja wygląda w Amsterdamie, gdzie oprócz tramwajów i metra kursują również autobusy, w dodatku przeważnie bez większych opóźnień. Gorzej wygląda sytuacja na kolei.

Wiele pociągów nie kursuje. Nie tylko w Holandii

Z ogromnymi utrudnieniami zmagają się pasażerowie pociągów. Nie kursują między innymi składy dużych prędkości, nie funkcjonują połączenia międzynarodowe z Holandii do Londynu i Paryża.

Na coraz większej liczbie tras, zwłaszcza na zachodzie, kursy są odwoływane, utrudnienia dotyczą miedzy innymi tras w Roosendaal, Hadze i Rotterdamie. Odcięte są połączenia kolejowe z Bredy.

Zima paraliżuje nie tylko w samej Holandii, lecz również w sąsiednich krajach. Odwołano wiele lotów z lotnisk we Francji, między innymi z portów Roissy-Charles de Gaulle i Orly, utrudniony jest również ruch autobusowy w Paryżu. Utrudnienia odnotowuje się także na lotnisku w Brukseli.

Źródło: NOS.nl, Nltimes.nl, Dutchnews.nl, AFP, KNMI.nl

